Fanoušci Sparty cupují hráče po debaklu v derby. Nejvíc to schytali Suchomel a Surovčík

Neděle 30. srpna 2026, šesté kolo nové sezony Chance Ligy. Letná ztichlá po třetím inkasovaném gólu, hráči Slavie slaví před sektorem hostů a sparťanské tribuny se pomalu vyprazdňují. Jenže na sociálních sítích se teprve rozjíždí to, co bývá po prohraném derby nejhlasitější, účtování s vlastními. A tentokrát má dva hlavní adresáty.
Tři góly, dvě jména
Slavia rozhodla derby efektivně. U prvního gólu se prosadil Nowak po akci, kterou na pravé straně sparťanské obrany rozehrál Šturm. Právě Suchomelova strana se stala průchozí. U druhého zásahu vyslal Moses znovu Šturma za obranu a ten zakončil pod Surovčíkem, gól, u kterého brankář nevypadal přesvědčivě. Třetí trefu přidal Ayaosi a výsledek 0:3 byl hotový.
Suchomel vydržel na hřišti do 65. minuty, než ho trenér Brian Priske stáhl. Surovčík zůstal v bráně do konce. Na síti X se podle souhrnu reakcí jejich jména opakovala nejčastěji ze všech sparťanských hráčů. Kritika nebyla diplomatická, fanoušci zpochybňovali ligovou úroveň obou.
Sparta sama věděla, kde ji tlačí bota
Nejzajímavější na celé vlně hněvu není její intenzita, ale kam míří. Fanoušci totiž trefili přesně ty dvě pozice, které klub sám v létě vyhodnotil jako prioritu k posílení.
- Brankář: Sparta v průběhu letního přestupového okna přivedla Krisztiána Hegyiho z West Hamu. Klub otevřeně přiznal, že chtěl nového gólmana.
- Pravý bek: Na Letnou se po deseti letech v Hoffenheimu vrátil Pavel Kadeřábek a pouhých pět dní před derby dorazil Ki-Jana Hoever z Wolverhamptonu.
Přesto šli do derby Surovčík se Suchomelem. Oba nastoupili v základní sestavě, stejně jako o pár dní dříve v domácím kvalifikačním utkání Ligy mistrů proti Lyonu. Hegyi seděl na lavičce, Hoever rovněž. Priske zjevně vsadil na sehranost a zavedenou hierarchii. Derby mu tuto volbu vrátilo v nejhorší možné podobě.
Proč Hoever nešel od začátku
Otázka, která po zápase rezonovala snad stejně hlasitě jako kritika Suchomela: proč nová posila z Premier League seděla na lavičce? Přímé vysvětlení od trenéra se nepodařilo dohledat, ale kontext mluví jasně. Hoeverův přestup byl oznámen 25. srpna, derby se hrálo 30. srpna. Pět dní na zapracování do systému, poznání spoluhráčů a adaptaci na nové prostředí, to není čas, po kterém trenér pošle hráče do nejemočnějšího zápasu sezony od první minuty.
Navíc z Wolverhamptonu nepřišly zrovna nadšené reference. Technický ředitel Wolves Matt Jackson v oficiálním vyjádření řekl, že Hoever „měl dost příležitostí, ale nepřesvědčil žádného manažera“ a trpěl nepravidelným vytížením. To neznamená, že je špatný fotbalista. Znamená to, že kolem něj není automatická aura spasitele, kterou mu část fanoušků po derby přisuzuje.
Tabulka říká něco jiného než emoce
Slovo „debakl“ v kontextu výsledku 0:3 doma sedí. V kontextu celé sezony ale situace vypadá jinak. Po šestém kole zůstala Sparta na prvním místě tabulky Chance Ligy se 16 body. Slavia poskočila na druhé místo se 14 body. Náskok se smrskl na dva body, ale pozice lídra nezmizela.
Pozice trenéra Priskeho se podle dostupných zdrojů bezprostředně neotřásla. Žádný signál o hrozícím konci Suchomela nebo Surovčíka ve Spartě rovněž neexistuje, Suchomel má prodloužený kontrakt, Surovčík dál dostával důvěru i v těžkých zápasech. Co se ale téměř jistě změní, je rozložení minut. Hoever bude mít po derby výrazně silnější argument pro základní sestavu a Hegyi pro šanci v bráně.
Dlouhodobý problém, ne jednorázový výbuch
Fanouškovská kritika po derby nevznikla ve vzduchoprázdnu. Pravý kraj obrany a brankářská konkurence jsou na Letné téma už delší dobu, a klub to svými letními kroky potvrdil. Hněv na Suchomela a Surovčíka proto není jen reakcí na jeden zápas. Je to frustrace z toho, že Sparta problém identifikovala, investovala do jeho řešení, a přesto do klíčového utkání poslala staré obsazení. Nové posily seděly na lavičce a dívaly se, jak se naplňuje přesně ten scénář, kvůli kterému je klub přivedl.
Příští ligové kolo ukáže, jestli Priske z derby vyvodí personální důsledky. Tlak fanoušků i logika kádru mluví jedním směrem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl