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Slavistická posila plivla na odkaz Součka. Fanoušci West Hamu ji zahrnuli nenávistí, jakou klub nepamatuje

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Senegalský bek Malick Diouf strávil ve West Hamu jedinou sezonu. Stačilo to, aby se stal symbolem všeho, co fanoušci na moderním fotbale nesnáší.
Slavistická posila plivla na odkaz Součka. Fanoušci West Hamu ji zahrnuli nenávistí, jakou klub nepamatuje

Slavistická posila plivla na odkaz Součka. Fanoušci West Hamu ji zahrnuli nenávistí, jakou klub nepamatuje

Zdroj: SK Slavia Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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