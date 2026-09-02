Slavistická posila plivla na odkaz Součka. Fanoušci West Hamu ji zahrnuli nenávistí, jakou klub nepamatuje

15. července 2025 pózoval Diouf s kladivem na trávníku London Stadium jako třetí slávistický export v řadě, po Součkovi a Coufalovi. O třináct měsíců později, 28. srpna 2026, už podepisoval pětiletou smlouvu v Brentfordu a za sebou nechával relegovaný West Ham, rozlícenou fanouškovskou základnu a rozlučkový post na X, který situaci ještě zhoršil. Přitom jeho čísla nebyla katastrofální: 32 ligových startů, 5 asistencí. Brentford za něj zaplatil částku uváděnou až na 1,2 miliardy korun včetně bonusů. Problém nebyl v tom, co Diouf na hřišti předváděl. Problém byl v tom, co udělal, když z hřiště odešel.
Tři momenty, které zapálily požár
Časová osa Dioufova pádu u fanoušků West Hamu se vejde do jediného srpnového týdne. 22. srpna 2026, dva dny po úvodní porážce v Championship na hřišti Burnley, prohrál West Ham doma s Charltonem. Na sociální síti X se vzápětí objevil screenshot: Diouf dal „lajk“ příspěvku o porážce vlastního klubu. Fanouškovský účet WestHam_Central to zachytil, médium Hammers News to rozneslo dál.
O šest dní později, 28. srpna, West Ham oficiálně potvrdil jeho odchod do Brentfordu. A o den později přišla rozlučka: „Doufám, že se tento klub vrátí tam, kam patří.“ Věta, která měla uklidnit, podle Hammers News vyvolala ještě ostřejší vlnu odmítnutí. Fanoušci ji četli jako pohlednici od člověka, který právě vyskočil ze záchranného člunu.
Žádné z těchto gest Diouf veřejně nevysvětlil. Nevíme, jestli lajk byl vědomá provokace, automatický tap, nebo nedbalost. Víme ale, jak ho přečetla tribuna.
Součkův metr, kterým Diouf neprošel
Kdyby Diouf přestupoval z jakéhokoli jiného klubu, příběh by možná skončil u jednoho nepovedeného tweetu. Jenže West Ham měl, a stále má, Tomáše Součka.
Souček přišel do Londýna v lednu 2020. Za šest a půl roku si vybudoval pozici, kterou žádný jiný zahraniční hráč v moderní historii klubu nedrží. Hammer of the Year 2021. Rekordní český střelec v dějinách Premier League. A hlavně: v sestupové sezoně 2025/26 odehrál 39 soutěžních zápasů a po pádu do Championship zůstal. Neodešel. Nepožádal o uvolnění. Zůstal bojovat o návrat.
Vedle něj stál Vladimír Coufal, držitel téhož ocenění za druhé místo, nositel klubové ceny za komunitní přínos, další hráč, který v těžkém období necouvl. Slávistický export ve West Hamu znamenal konkrétní věc: loajalitu v krizi.
Diouf do tohoto rámce vstoupil jako třetí v řadě a jako první ho rozbil. Fanoušci mu nenastavili laťku výkonů, nastavili mu laťku charakteru. A tu nepřeskočil.
Sportovně ne propadák, symbolicky ano
Tady je potřeba oddělit dvě roviny. Dioufova první sezona v anglickém fotbale nebyla špatná. Trenér Brentfordu Keith Andrews po podpisu mluvil o „poutavých výkonech“ a zdůraznil, že klub si dělal důkladné prověrky nejen fotbalových, ale i charakterových vlastností hráče. Brentford ho nekupoval jako hasiče do rozbitého kádru; ještě před jeho příchodem vyhrál nad Tottenhamem 3:0 a Birminghamem 6:1. V prvním ligovém zápase po podpisu, proti Leedsu, seděl Diouf na lavičce.
Pět asistencí z pozice levého beka v Premier League, 32 startů v jednadvaceti letech. Na papíře solidní debut. Jenže papír nečtou fanoušci, kteří právě spadli do druhé ligy. Ti čtou gesta. A Dioufova gesta říkala: Championship není pro mě.
Komunitní médium The West Ham Way to shrnulo do jedné věty, která rezonovala celou fanouškovskou základnou: „Chceme hráče, který bude bojovat za znak na dresu, ne hráče, který tam být nechce.“
Co to znamená pro slávistickou stopu v Anglii
Nabízí se otázka, jestli Dioufova kauza poškodí pověst Slavie jako dodavatele hráčů do Premier League. Podle nás ne. A paradoxně právě díky Součkovi a Coufalovi. Jejich kredit je natolik silný, že jedna konfliktní epizoda ho nepřeváží, spíš ji zvýrazní jako výjimku z pravidla.
Slavia se k westhamovské kauze veřejně nevyjádřila. České mediální pokrytí řešilo hlavně přestupovou částku, nikoli morální rozměr odchodu. Poslední oficiální slávistické výstupy o Dioufovi jsou z léta 2025: vřelé poděkování za titul, emotivní rozloučení. Jiný klub, jiný příběh.
Diouf teď sedí v kabině Brentfordu s pětiletou smlouvou, konkurencí Lewise-Pottera a Rica Henryho a šancí na rehabilitaci, která bude trvat déle než jeden zápas. Ve West Hamu mezitím Souček nastupuje v Championship. Jeden ze tří slávistických exportů zůstal tam, kde je těžko. Druhý odešel tam, kde je lehčeji. Fanoušci si ten rozdíl spočítali sami.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner