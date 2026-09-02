Osmiletý kluk plakal štěstím, když dostal Neymarův dres. Fanoušci pak vyhrožovali jemu i rodině, musela je odvést policie

Transparent, dres a slzy štěstí
Neymar k chlapci přišel, svlékl si dres a podal mu ho. Pedro se rozplakal. Radostí.
Co následovalo během několika minut
To, co vypadalo jako běžná scéna mezi hvězdou a malým fanouškem (Neymar podobná gesta dělal i dřív, třeba po zápase PSG v Rennes, kde odvedl plačícího kluka ke střídačce a dal mu dres), se na tribunách Neo Química Areny proměnilo v něco úplně jiného.
Corinthians právě prohráli derby. Tribuny byly obsazené výhradně domácími fanoušky, protože zápas se hrál v režimu takzvané torcida única, kdy hostující příznivci na stadion nesmějí. Pedro stál uprostřed korintského kotle s dresem Santosu, přímého rivala, přetaženým přes hlavu.
Reakce přišla okamžitě. Z videí, která se začala šířit ještě ten večer, je podle analýzy serveru UOL slyšet a z odezírání rtů čitelné hlavně toto: „Sundej ten dres,“ vulgární nadávky a výzvy k odchodu. Nejdřív jednotlivci v bezprostřední blízkosti, pak se přidali další. Atmosféra kolem rodiny zhoustla natolik, že zasáhla policie.
Odchod přes hrací plochu
Podle CNN Brasil byla Pedrova rodina vyvedena ze stadionu pod eskortou policie a bezpečnostní služby. Ne běžným východem mezi ostatními fanoušky, ale přes hrací plochu. Tedy cestou, kterou se ze stadionu odchází, když standardní trasy nejsou bezpečné.
Fyzické napadení veřejně dostupné zdroje nepopisují. Ale samotný fakt, že osmiletý kluk potřeboval k opuštění fotbalového stadionu policejní doprovod, říká dost.
Reakce, které přišly rychle
Neymar se k incidentu vyjádřil ještě ten večer v mixzóně. Řekl, že dítě může obdivovat hráče bez ohledu na klubové barvy a že s dítětem se takhle zacházet nemá. Později totéž zopakoval na Instagramu: „Tohle nikdy nemá být důvod ke konfliktu.“
Corinthians vydali oficiální stanovisko: vášeň, rivalita ani emoce se nesmějí stavět nad respekt, výchovu a bezpečnost, zvlášť když jde o dítě. A překvapivě se ozvali i Gaviões da Fiel, hlavní organizovaná fanouškovská skupina Corinthians. Útok odsoudili, uvedli, že rodinu kontaktovali, a pozvali Pedra do svého sídla.
Konkrétní fanoušci, kteří agresi spustili, k začátku září 2026 identifikováni nebyli, alespoň ne veřejně.
Proč tohle není jen brazilský problém
Dětský sen o dresu oblíbeného hráče je univerzální. Stejně univerzální je riziko, že tribuna plná frustrovaných dospělých ztratí míru. V Česku má Ministerstvo vnitra pro kluby samostatný manuál k řešení diváckého násilí, policie při rizikových zápasech nasazuje koordinovaná opatření s důrazem na bezpečí rodin. Konkrétní zdokumentovaný český případ cílené hrozby vůči dítěti kvůli dresu se nám v otevřených zdrojích dohledat nepodařilo. To ale neznamená, že mechanismus (porážka, rivalita, alkohol, anonymita davu) nemůže fungovat kdekoli.
Pedro si dres nakonec nechal. Podle TV Brasil ho i přes všechno, co zažil, považuje za silný zážitek. Je mu osm. Dres Neymara pro něj zatím znamená víc než nenávist cizích lidí na tribuně.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle