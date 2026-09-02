Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Mladí Češi zhodnocují své peníze. Více než třetina investuje bez odborníka

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Češi ve věku 16 až 30 let se do investování pouštějí častěji než starší generace. Nějaký investiční produkt má téměř čtyřicet procent mladých a více než třetina z těch, kteří spoří či investují, se při výběru investic obejde bez odborníka. Dalších 22 % využívá aplikaci, která jim portfolio nebo jednotlivé produkty sestavuje a spravuje. Nejčastěji přitom mladí investují částky do 3 000 korun měsíčně.
Mladí Češi zhodnocují své peníze. Více než třetina investuje bez odborníka

Mladí Češi zhodnocují své peníze. Více než třetina investuje bez odborníka

Zdroj: Pixabay
Reklama
Další články z Trade-off
Nové záruky za 10,5 miliardy: Pro podnikatele se chystá program InvestEU
Nové záruky za 10,5 miliardy: Pro podnikatele se chystá program InvestEU
Dynamický tarif ČEZ nabízí v nejlevnějším pásmu elektřinu o 50 % levněji
Dynamický tarif ČEZ nabízí v nejlevnějším pásmu elektřinu o 50 % levněji

Dynamický tarif od ČEZ Prodej využívá ve zkušebním režimu více než 1 000 domácností. Podle ČEZ dosahuje...

E-shopy dostávají klíče od velké logistiky. Český trh vstupuje do nové fáze
E-shopy dostávají klíče od velké logistiky. Český trh vstupuje do nové fáze

Dosud hrály tak trochu se svázanýma rukama. E-shopy bez skladů, svozů a týmů se musely přizpůsobovat...

Červencová míra nezaměstnanosti byla 3,4 %
Červencová míra nezaměstnanosti byla 3,4 %

V Česku dosáhla míra nezaměstnanosti v červenci 2026 hodnoty 3,4 %, což bylo meziročně o 0,3 procentního...

Rozpočet 2027 počítá se schodkem 389 miliard, nejvíc posílí obrana a zdraví
Rozpočet 2027 počítá se schodkem 389 miliard, nejvíc posílí obrana a zdraví

Státní rozpočet na rok 2027 má podle návrhu Ministerstva financí hospodařit se schodkem 389 miliard Kč....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

Všechny články tohoto autora →
Trade-off
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.