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Toto je nejhorší doba na spánek. Zvyšuje riziko úmrtí o 30 %. Pro seniory je obzvlášť nebezpečná

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Zdřímnutí během dne patří k životu mnoha seniorů. Nová studie ale odhaluje, že ne každý spánek přes den je nevinný. V kterou denní dobu byste se ho měli raději vyvarovat?
Toto je nejhorší doba na spánek. Zvyšuje riziko úmrtí o 30 %. Pro seniory je obzvlášť nebezpečná

Toto je nejhorší doba na spánek. Zvyšuje riziko úmrtí o 30 %. Pro seniory je obzvlášť nebezpečná

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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