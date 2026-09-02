Místo zločinu Ostrava: Hřebejkova dcera hrála unesenou dívku, vrah neuměl řídit a nehoda byla skutečná

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Místo zločinu Ostrava: Hřebejkova dcera hrála unesenou dívku, vrah neuměl řídit a nehoda byla skutečnáPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Natáčení seriálu Místo zločinu Ostrava provázely složité situace. Štáb měnil scénář za pochodu kvůli událostem v zahraničí i opravdové havárii herce.
Místo zločinu Ostrava
Zdroj: FOTO:Martin Berstein / distr. Česká televize
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Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...Všechny články tohoto autora →
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