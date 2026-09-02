Vémola vrací úder Lele. Nabídl jí auto i padesát tisíc měsíčně na alimentech, ona odmítla a řekla, že to je málo

22. července 2026 sedl Karlos Vémola k mikrofonu podcastu OSSCAST a poprvé veřejně rozebral, kolik podle něj Lele měsíčně posílá. Padesát tisíc korun na účet pro tři děti, k tomu přibližně dalších padesát tisíc za leasing, pojištění a provoz Mercedesu třídy G. Dohromady sto tisíc. Jenže o tři týdny později nechal ten samý Mercedes odtáhnout od domu, kde Lela s dětmi bydlí. A právě v tom momentě se z manželské neshody stal veřejný spor, ve kterém obě strany mluví o úplně jiných penězích.
Vémolova matematika: balík za sto tisíc
Vémolova verze stojí na jednoduché rovnici. Padesát tisíc korun posílá každý měsíc na účet, peníze určené na tři děti. Dalších zhruba padesát tisíc měsíčně ho podle jeho slov stojí Mercedes G, který Lele přenechal k užívání. Leasing, pojistka, servis, provoz. Dohromady tedy prezentuje svou podporu jako sto tisíc korun měsíčně.
V rozhovoru pro eXtra.cz z 18. srpna sám připustil, že peníze neposílal vždy patnáctého v měsíci, někdy osmnáctého, jindy jednadvacátého nebo dvaadvacátého. Zároveň uvedl, že Lele opakovaně nabízel výměnu Mercedesu za levnější vůz, třeba Škodu, aby mohl navýšit hotovostní část. Lela podle něj odmítla. A když jí auto odebral, měla prý požadovat sto tisíc korun čistě v penězích. „Ať to vezme k soudu,“ reagoval přes svého právního zástupce.
Lelina verze: peníze, které nepřicházejí
Z druhé strany vypadá účetnictví vztahu jinak. Lela prostřednictvím svého instagramového profilu, citovaného Bleskem, napsala, že „dohodnuté platby nebyly hrazeny pravidelně, včas ani vždy v dohodnuté výši“ a že celou zodpovědnost za chod domácnosti a výdaje na tři děti nese ze svého příjmu.
Její manažerka Andrea v rozhovoru pro Super.cz doplnila konkrétní čísla:
- Samotný pronájem domu stojí přes 50 000 Kč měsíčně.
- Od září 2026 nastupuje nejstarší dcera do soukromé školy.
- Mercedes G není luxusní rozmar, ale bezpečné rodinné auto, do kterého se vejdou tři autosedačky.
V odtaženém voze navíc podle Lely zůstaly autosedačky, kočárek a další věci potřebné pro každodenní fungování s dětmi. Praktický dopad na rodinu tedy přišel okamžitě, dřív než jakýkoli soudní verdikt.
Padesát tisíc: nadstandard, nebo minimum?
Izolovaná částka 50 000 Kč měsíčně na tři děti zní v českém kontextu impozantně. Podle výzkumného materiálu MPSV přesahovala průměrná soudem stanovená výše výživného v roce 2019 zhruba 3 300 Kč na dítě měsíčně. Vémolových padesát tisíc je pětinásobek průměru na tři děti dohromady.
Jenže české právo nepracuje s průměrem. Zákon říká, že dítě má mít zásadně shodnou životní úroveň s rodiči. Soud zkoumá potřeby dětí, příjmy a majetkové poměry obou rodičů i míru osobní péče každého z nich. U rodiče, jehož měsíční příjmy se pohybují v řádu statisíců nebo milionů, může soud stanovit výživné výrazně nad běžnou praxí. Padesát tisíc tedy může být zároveň nadstandard i nedostatek, záleží na tom, kolik Vémola skutečně vydělává a jaký životní standard rodina měla.
Co se stane, když se nedohodnou
Bez písemné dohody nebo soudního rozhodnutí je celý spor prakticky nevymahatelný. Vyživovací povinnost k dětem sice trvá ze zákona i bez rozsudku, ale bez vykonatelného soudního titulu nelze rozjet exekuci na konkrétní částku. Nevzniká ani nárok na náhradní výživné od státu, to předpokládá soudem stanovenou nebo schválenou dohodu.
Od 1. ledna 2026 platí novela rodinného práva, která u manželů s nezletilými dětmi spojuje rozvod a úpravu poměrů k dětem do jednoho řízení. Soud může vydat i prozatímní rozhodnutí, které dočasně upraví péči nebo výživné, a to nejpozději do tří měsíců. Právě tento nástroj by mohl přinést první jasné číslo, na kterém se obě strany nemusí shodovat, rozhodne za ně soudce.
K 1. září 2026 Vémola v rozhovoru pro Expres stále vystupoval jako muž, který se s Lelou „rozvádí“. Veřejně není dohledána spisová značka ani potvrzení o podaném návrhu. Spor zatím vypadá jako mimosoudní přetlačovaná vedená přes mikrofony a Instagram.
Skutečný uzel: co je ještě výživné
Jádro celého konfliktu neleží v otázce „padesát, nebo sto tisíc“. Leží v tom, že obě strany mají odlišnou definici toho, co se do výživného počítá. Vémola zahrnuje auto. Lela ne. Vémola mluví o balíku. Lela mluví o penězích, které reálně dorazí na účet. On připouští zpoždění o pár dní. Ona mluví o nepředvídatelnosti, která znemožňuje plánovat chod domácnosti.
Dokud neexistovala písemná dohoda, fungovalo to na důvěře. Ve chvíli, kdy se rozešly i jejich definice toho, co je podpora a co majetkový standard, přestala důvěra stačit. Teď zbývá buď papír s podpisy obou stran, nebo soudce, který rozhodne za ně.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta