Problém pro zářícího Černého v Turecku. Beşiktaş se ho má zbavit kvůli finančním potížím

13. srpna vstřelil Černý rozhodující gól proti Hradci Králové v předkole Evropské ligy. Istanbulské tribuny mu tleskaly vestoje, když šel střídat. O dva a půl týdne později, 31. srpna, skóroval znovu, tentokrát v lize proti Çorumu. Devět zápasů, tři góly, jedna asistence. Čísla hráče, kterého trenér nechce pouštět. A přesně ta čísla, kvůli kterým ho vedení klubu potřebuje zpeněžit. Rangers FC tlačí na návrat českého křídelníka a Beşiktaş balancuje mezi sportovní ztrátou a nutností inkasovat hotovost ještě před zavřením přestupového okna.
Paradox dobré formy
Černého problém nemá nic společného s lavičkou ani s propadem výkonnosti. Je přesně opačný: jeho forma z něj dělá nejprodejnější jméno v kádru. Podle tureckého novináře Sercana Dikmeho Rangers nabízejí kolem 8 milionů eur, Beşiktaş požaduje 10 milionů. Mezi těmito dvěma čísly se odehrává vyjednávání, které musí skončit nejpozději ve čtvrtek 3. září v 17:00, to je skotský deadline pro letní přestupy. Turecké okno se zavírá o den později, 4. září, ale pro Rangers je rozhodující jejich vlastní termín.
Probíhají hovory s klubem i s hráčovou stranou. Přímý citát samotného Černého z posledních dnů k dispozici není. Primární tlak na pohyb přichází od klubové situace, ne z veřejně doložené hráčovy iniciativy.
Proč Beşiktaş potřebuje peníze
Odpověď není v jednom čísle, ale v kaskádě. Na oficiálním klubovém zasedání zazněl finanční dluh 4,6 miliardy tureckých lir. Položka hráčských smluv vyskočila z 2,9 na 6,8 miliardy. Poslední zveřejněná rozvaha na tureckém kapitálovém trhu ukazuje celkové závazky 23 miliard lir, z toho krátkodobé 12,7 miliardy, proti oběžným aktivům pouhých 7,3 miliardy.
Důležitý kontext: Beşiktaş 17. června 2026 oficiálně oznámil, že splnil vyrovnávací dohodu s UEFA a od sezony 2026/27 mu skončila veškerá provozní, finanční i sportovní omezení. Prodej Černého tedy není důsledek aktuálního zákazu od UEFA. Je důsledkem toho, že klub šel do léta agresivně; prezident Serdal Adalı v dubnu přiznal transferový limit pouhých 4,5 milionu eur, který se složitě navyšoval k 6 až 6,5 milionu, přičemž část operací kryly sponzorské peníze. Beşiktaş zkusil posílit, ale teď potřebuje přes prodeje udržet bilanci pod kontrolou.
Co Černý znamenal pro Rangers
Čísla z hostování v sezoně 2024/25 mluví jasně: 52 zápasů, 18 gólů, 10 asistencí. Tak ho eviduje oficiální bilance Rangers. Produkce 28 kanadských bodů z jedné sezony vysvětluje, proč skotský klub trvá na návratu.
Srovnání s aktuální sezonou v Beşiktaşi vypadá na první pohled slabší, tři góly a jedna asistence z devíti zápasů. Jenže jde o úplný start ročníku. Přepočteno na minuty je Černý stále jednou z nejviditelnějších ofenzivních variant v istanbulském kádru. A právě to z něj dělá položku, kterou klub může prodat za částku pohybující se v desítkách milionů korun.
Co se stane, když transfer nevyjde
Černý má u Beşiktaşe smlouvu do 30. června 2028. Pokud se Rangers a turecký klub do čtvrtečního deadline nedohodnou, výchozí varianta je jednoduchá: český křídelník zůstává v Istanbulu. Ještě 31. srpna za Beşiktaş nastoupil a skóroval, takže o odstavení z kádru nemůže být řeč.
Návrat do Glasgow by nebyl pádem ani jasným krokem nahoru, spíš bočním přesunem do prostředí, kde Černý už prokázal elitní produkci a měl garantovanou roli. Pro jeho kariéru by rozhodovalo herní postavení a čísla, ne samotná visačka „prodej kvůli financím“.
Zbývají hodiny, ne týdny. Rozdíl dvou milionů eur mezi nabídkou a požadavkem rozhodne o tom, jestli Černý bude v pátek trénovat na Bosporu, nebo na břehu řeky Clyde.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl