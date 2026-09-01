Libeček dodá pokrmům výraznou chuť a organismu cenné látky. Jeho méně známé léčivé vlastnosti většina lidí přehlíží

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Libeček dodá pokrmům výraznou chuť a organismu cenné látky. Jeho méně známé léčivé vlastnosti většina lidí přehlížíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Libeček se v kuchyních nepoužívá tak často, jako jiné bylinky a koření, což je škoda. Listy libečku slouží jako výrazné koření polévek, ale použít lze i jeho kořen. Celkově má libeček spoustu příznivých vlastností, které prospívají našemu zdraví a pomáhá dokonce i při řešení zdravotních problémů. Co vše dokáže libeček?
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Zdroj: Neznámý zdroj
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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