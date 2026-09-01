Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Popáleniny při císařském řezu na Bulovce: případ řeší kriminalisté

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pražští kriminalisté se od pondělí zabývají případem závažného pochybení, k němuž došlo minulý týden při operačním porodu v pražské Fakultní nemocnici Bulovka. Čtyřiadvacetiletá žena…
tehotna-porod-tehotenstvi

tehotna-porod-tehotenstvi

Zdroj:
Reklama
Další články z Náš REGION
Jeskyňáři na Olomoucku narazili na artefakty staré tři tisíce let
Jeskyňáři na Olomoucku narazili na artefakty staré tři tisíce let
Česká Třebová otevřela knihovnu za 130 milionů v areálu bývalé svářečské školy
Česká Třebová otevřela knihovnu za 130 milionů v areálu bývalé svářečské školy

Česká Třebová má od tohoto týdne novou knihovnu. Ta zahájila provoz v přestavěné budově v areálu někdejší...

Podzimní úklid zahrady může skončit pokutou. Kdy je pálení listí zakázané a kdy lze oheň ještě rozdělat
Podzimní úklid zahrady může skončit pokutou. Kdy je pálení listí zakázané a kdy lze oheň ještě rozdělat

Hromada suchého listí, větví a posekané trávy dříve na mnoha zahradách jednoduše skončila v ohni. Současná...

Požár lesa na Jihlavsku způsobil škodu 4,5 milionu korun, příčina se vyšetřuje
Požár lesa na Jihlavsku způsobil škodu 4,5 milionu korun, příčina se vyšetřuje

Lesní požár, který vypukl v pondělí u Svojkovic na Jihlavsku, zanechal za sebou škodu ve výši 4,5 milionu...

Rodiče nevědomky ohrožují své děti na internetu. Nový nástroj jim má otevřít oči
Rodiče nevědomky ohrožují své děti na internetu. Nový nástroj jim má otevřít oči

Začátek školního roku patří k obdobím, kdy rodiče nejmasivněji zaplavují sociální sítě fotkami svých...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.