Tři fotoaparáty po 200 megapixelech v jednom telefonu. Oppo chce předběhnout všechny, ale má to jeden háček

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Tři fotoaparáty po 200 megapixelech v jednom telefonu. Oppo chce předběhnout všechny, ale má to jeden háčekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Uniklé specifikace chystaného OPPO Find X10 Pro Max popisují trojici 200Mpx zadních kamer. Žádný jiný telefon na trhu nic takového nenabízí.
Android telefon OPPO Find X9
Zdroj: Leongyy02 / Creative Commons / CC BY-SA
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
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