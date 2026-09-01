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Tři fotoaparáty po 200 megapixelech v jednom telefonu. Oppo chce předběhnout všechny, ale má to jeden háček

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Uniklé specifikace chystaného OPPO Find X10 Pro Max popisují trojici 200Mpx zadních kamer. Žádný jiný telefon na trhu nic takového nenabízí.
Android telefon OPPO Find X9

Android telefon OPPO Find X9

Zdroj: Leongyy02 / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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