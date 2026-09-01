Babička míchala kafr s hřebíčkem a bobkovým listem. Celé léto neměla v domě jedinou mouchu ani komára

S využitím síly kafru, hřebíčku a bobkového listu si můžete zajistit klidné a ničím nerušené letní večery, do kterých se jakýkoliv otravný hmyz neodváží doslova páchnout ani na krok. Tak si vezměte lahvičky s rozprašovačem a vydejte se na toto aromatické dobrodružství!
Jak na domácí repelent
Nejdříve si budete muset obstarat několik klíčových věcí. Určitě se nesnažte žádnou složku něčím nahradit, jinak totiž celý recept nebude fungovat. Co je třeba?
Kafrový olej: Hrdinou naší směsi je alkohol, který obvykle najdete v místní lékárně Hřebíček Bobkové listy
Začněte odměřením 20 ml kafrového alkoholu. Nalijte ho do lahvičky s rozprašovačem nebo do jiné vhodné nádobky, kterou máte po ruce.
Poté do něj vhoďte dva nebo tři hřebíčky a jeden bobkový list. Malý tip: bobkový list rozdrťte, aby se vešel do hrdla láhve a lépe uvolnil svůj plný aromatický potenciál. Vše uzavřete a uložte na tmavé místo. Skříň nebo zásuvka se hodí. Nechte dva dny odstát a louhovat. Zdroj fotografie: Prokop Racek / Creative Commons / CC BY-SA Mouchy se v domě neukáží, stačí vsadit na sílu správných esenciálních olejů. Aromatická bariéra a jak na ni
Po dvou dnech louhování je vaše směs připravena bránit vaše domácí blaho. Aplikovat ji můžete několika způsoby podle toho, jak právě potřebujete.
Vlhký hadřík touto směsí ještě trochu navlhčete a otřete s ním parapety, rámy dveří a všechna další místa, kudy se hmyz dostává do místnosti. Pokud máte rozprašovač, aplikujte směs záclony a sítě proti komárům. Nejenže tím zabráníte vniknutí hmyzu, ale také na nich zanecháte příjemnou vůni, která osvěží váš domov. Přímo do oken pak web Deník doporučuje sáčky s vodou, jejichž odlesky by měly mouchy odradit.
Dodržováním těchto jednoduchých kroků nejenže vyšperkujete svůj prostor příjemnou vůní, ale také ho obrníte proti létajícím nepřátelům. Na pavouky zase platí esenciální oleje. O
jejich použití jsme už na stránkách Chalupáři-Zahrádkáři psali. Zdroj fotografie: Freepik Léto je nejoblíbenějším ročním obdobím mnoha lidí. Má jen jednu opravdu velikou chybu – dotěrný hmyz. Citron a hřebíček: Voňavý štít
Jestliže vám však kafr příliš nevoní, zkuste místo něj použít citron, jak radí web
iReceptář. Rozkrojte ho na poloviny a do každé z nich zapíchněte 6-12 hřebíčků. Citrony položte na talíř a kolem nich ještě rozprostřete několik bobkových listů a pokapejte je šťávou z dalšího citronu. Tento repelent zvládne komáry i mouchy odhánět několik dní. Mimochodem kousky hřebíčku je vhodné zapíchat i do mýdla, získáte tak skvělý prostředek proti obávaným šatním molům, jak si Chalupáři-Zahrádkáři už ověřili.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři