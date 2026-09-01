Důchodcům může přistát na účtu 3 600 Kč. Jasno bude 30. září 2026

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Inflace v domácnostech důchodců se mezi červnem loňského a letošního roku vyšplhala jen na 0,7 procenta. Právě tento údaj, společně s růstem reálných mezd, tvoří základ zákonného vzorce pro každoroční lednové navýšení penzí. Jenže růst mezd se do výpočtu zatím nepromítá – nejprve se musí dorovnat jejich propad z předchozích let.
Výsledkem je, že základní zákonné zvýšení vychází na pouhých 300 korun měsíčně u průměrného důchodu. Tato částka se přitom promítne výhradně do pevné (základní) výměry, která tak vzroste ze 4 900 na 5 200 korun. Procentní, zásluhová část tentokrát zůstane nedotčena.
Vláda má přitom ze zákona možnost penze zvednout až do hranice 2,7 procenta, pokud by automatický výpočet nevyšel na vyšší číslo. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka dříve zmiňoval variantu růstu o 590 až 600 korun, což by znamenalo využití této pravomoci. Jde však stále jen o jednu z politických úvah, nikoli o schválený nárok.
Jednorázový bonus versus trvalé navýšení: co je výhodnější?
Vedle samotné valorizace se otevřela možnost výplaty jednorázového příspěvku ve výši 3 500 až 3 600 korun. Na první pohled se může zdát, že jde o totéž – vždyť 3 600 korun odpovídá dvanácti měsícům po 300 korunách. Z hlediska fungování penzijního systému jde ale o naprosto odlišné věci.
Pokud kabinet schválí trvalé měsíční zvýšení, stane se tato částka pevnou součástí základu penze. Promítne se do všech dalších valorizací v následujících letech a senior ji bude pobírat napořád. Jednorázová finanční výpomoc naproti tomu dorazí pouze jednou – v daném roce sice hotovost potěší, ale v dalších letech po ní v měsíčním důchodu nezůstane žádná stopa.
Pro státní rozpočet je volba mezi těmito variantami zásadní. Jednorázový příspěvek představuje jednorázový výdaj zhruba 10,16 miliardy korun, který se v dalších obdobích neopakuje. Trvalé navýšení měsíčních důchodů naopak vytváří dlouhodobý mandatorní výdaj, který zatěžuje veřejné finance trvale a rok od roku se kumuluje.
Co se ještě od ledna 2027 změní
Kromě samotné valorizace přinese příští rok několik dalších systémových úprav, které jsou již dané nebo procházejí schvalováním:
Poslední doplatek valorizace: V lednu 2027 obdrží příjemci důchodů od České správy sociálního zabezpečení naposledy vyrovnání za dosavadní klouzavé výplatní období. Od července 2027 se totiž přechází na výplatu za standardní kalendářní měsíc, čímž důvod pro doplatky zaniká.
Změna valorizace výchovného: Pětisetkorunový bonus za vychované dítě zůstává zachován, ale od ledna 2027 se přestane valorizovat. Při výpočtu zvýšení se výchovné nejprve odečte, valorizuje se pouze zbytek procentní výměry a 500 korun za dítě se přičte zpět v původní nominální výši. Pravidlo platí i pro dříve přiznané penze.
Rozfázování věkového zvýšení: Vládní návrh, který dosud prochází legislativním procesem v Parlamentu, navrhuje rozdělit dosavadní skokové navýšení v 85 a 100 letech na menší kroky. Ve věku 80, 85, 90 a 95 let by mělo jít o 500 korun, v rovných 100 letech pak o 1 000 korun.
Klíčovým mezníkem pro všechny příjemce penzí bude 30. září 2026. Právě do tohoto data musí vláda ze zákona definitivně stanovit parametry lednové valorizace. Do té doby jde o otevřenou debatu a žádná z nadstandardních variant není schválená jako jistý nárok. Valorizace od ledna 2027 proběhne jistě, její konečný rozsah a případná existence jednorázového bonusu však budou mít jasné obrysy až po vládním verdiktu na konci září.
Zdroje článku: Spotřebitelov.cz, penize.cz, ceskeduchody.cz, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová