Vezměte pomeranč a napíchejte do něj hřebíček. Za tenhle nápad by měl někdo dostat vyznamenání

Voní po Vánocích, vydrží na kuchyňské lince celé týdny a otravný hmyz se mu vyhýbá. Řeč je o obyčejném pomeranči, do kterého napícháte pár hřebíčků. Nápad zní skoro moc jednoduše na to, aby fungoval, a přesto ho generace hospodyň nedávají z ruky. Co ten voňavý trik doopravdy umí a jak si ho za pár minut připravit doma?
Starý trik na dvě věci najednou
Princip je tak prostý, že se člověk diví, proč na něj sám nepřišel. Vezmete čerstvý pomeranč, citron nebo limetku a do kůry či dužiny zapícháte hřebíček. Takhle připravené ovoce položíte na stůl, kuchyňskou linku, parapet nebo blízko otevřeného okna.
Jedna verze slouží hlavně jako přírodní vůně a ozdoba, druhá jako tichý strážce proti hmyzu. Obě přitom stojí pár korun a nepotřebují jedinou kapku chemie. Právě spojení levného, hezkého a užitečného drží pomeranč s hřebíčkem naživu už desítky let a pořád se vrací.
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Za celým efektem stojí vůně, přesněji éterické oleje. Slupka citrusů obsahuje látku jménem limonen, kterou mouchy, komáři i mravenci vyloženě nemají rádi. Hřebíček k tomu přidává svoji nejsilnější zbraň, aromatickou látku eugenol.
„Hřebíček obsahuje přibližně 15 procent silice, jejíž hlavní složkou je eugenol,” uvedl pro Kupi.cz RNDr. Jan Havlík, Ph.D., vedoucí Ústavu učitelství chemie a humanitních věd na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Tahle látka má podle něj doložený repelentní účinek.
Vzniká tak vůně, která lidem voní a hmyzu naopak vadí. Napíchaný citrus kolem sebe rozprostírá aromatickou clonu, kvůli které si mouchy, komáři, vosy i moli raději hledají cestu jinudy.
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Pokud chcete hlavně zahnat hmyz, sáhněte po rychlé variantě. Ovoce rozkrojíte napůl, do každé poloviny hustě zapícháte hrst hřebíčků a talířek postavíte tam, kde vás hmyz obtěžuje nejvíc. Nejčastěji to bývá u koše nebo na parapetu. Zhruba po dvou týdnech ovoce vyměníte za čerstvé, protože jeho vůně postupně slábne.
Když vám jde spíš o vůni a ozdobu, vyplatí se druhá verze. Celý pomeranč hustě posázíte hřebíčky, klidně do spirály nebo hvězdy, a necháte ho pomalu proschnout na teplém suchém místě, třeba na topení. Sušení trvá i několik týdnů, odměnou je ale dekorace, která voní opravdu dlouho. Kdo zrovna nemá po ruce čerstvé ovoce, může nasypat hřebíček do látkového sáčku a pověsit ho ve spíži k mouce a dalším sypkým zásobám.
Obě verze přehledně shrnuje následující tabulka:
Varianta Účel Příprava Kam ji dát Výdrž Rychlá zahnat hmyz pomeranč rozkrojit napůl, do každé poloviny hustě zapíchat hrst hřebíčků tam, kde hmyz obtěžuje nejvíc (u koše nebo na parapetu) zhruba dva týdny, pak ovoce vyměnit za čerstvé Vonná vůně a ozdoba celý pomeranč hustě posázet hřebíčky do spirály nebo hvězdy na teplé suché místo, třeba na topení, kde pomalu proschne sušení trvá i několik týdnů, hotová dekorace pak voní dlouho Pomůže, ale komáry sám nevyžene Přečtěte si také: Je to nejzdravější ryba, a přesto ji Češi nechávají ležet. Většina se vyveze do zahraničí
Aby toho pomeranč s hřebíčkem nesliboval víc, než unese, hodí se znát jeho hranice. Redakce webu Kupi.cz nedávno vyzkoušela populární obměnu triku, tedy hřebíček zalitý vodou ve sklenici na parapetu, a přes noc komáry ani mouchy spolehlivě neodradila. Hřebíček totiž svoje účinné látky vydává spíš do oleje než do vody, takže ze sklenice na parapetu se jich do vzduchu dostane jen minimum.
U napíchaného ovoce je to o něco lepší, protože vůně se odpařuje přímo z kůry. Pořád ale jde jen o jemné odrazování a žádnou neprodyšnou bariéru od něj čekat nemůžete. Kdo chce mít od komárů opravdový pokoj, spolehne se hlavně na sítě v oknech a repelent nanesený na kůži.
Proč tedy ten nadšený nadpis? Protože málokterý trik zvládne za pár korun tolik věcí najednou. Provoní byt, odláká část otravného hmyzu, poslouží jako ozdoba a nezanechá po sobě žádné chemické výpary. Za to si kousek té slávy zaslouží.
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Největší kouzlo pomeranče s hřebíčkem spočívá v tom, že se hodí po celý rok. V létě hlídá kuchyň před mouchami, v zimě se z něj stává ozdoba, která k adventu patří stejně jako svíčky a jehličí. Celý pomeranč posázený hřebíčkem stačí ovázat stužkou a pověsit do okna, sušené plátky citrusů zase hezky vypadají navlečené na provázku jako voňavý řetěz.
Pomeranč s hřebíčkem hlídá v létě kuchyň před mouchami a v zimě se z něj stává vánoční ozdoba. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Vedle toho nahradí kupované osvěžovače vzduchu, které často voní uměle a plní byt zbytečnou chemií. Jeden obyčejný pomeranč a hrstka hřebíčku tak zastanou práci, na kterou si jinak pořizujeme hned několik různých přípravků.
Zdroje: https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/hrebicek-hmyz-moli/, https://www.tiscali.cz/pul-citronu-a-hrst-hrebicku-na-talirku-mouchy-opusti-mistnost-do-hodin-chemicke-pasky-ani-spreje-nejsou-potreba-704773, https://living.iprima.cz/bydleni/vanoce-koreni-pomeranc-hrebicek-dekorace-svicky-ozdoby, https://hobby.instory.cz/1732-vonne-pomerancove-koule-jako-vyzdoba-interieru-zvednou-vam-naladu-a-nadherne-provoni-byt.html, https://www.horydoly.cz/zdravi/hrebicek-proti-hmyzu-mouchy-komari-i-vosy.html, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/47592-hrebickova-voda-jako-odpuzovac