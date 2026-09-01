Lela Vémola má doma prvňačku: Dcera Lilinka nastoupila do první třídy a piluje češtinu

Začátek školního roku patří v mnoha rodinách mezi okamžiky, na které se dlouho vzpomíná. Výjimkou letos nebyla ani Lela Vémola, která 1. září doprovodila svou nejstarší dceru Lili poprvé do školy. Ještě před několika měsíci rodina řešila loučení se školkou a přípravy na další velkou životní etapu, nyní už dívka usedla mezi své nové spolužáky. Lela se snímky z významného dne pochlubila také na sociálních sítích. Z jejích slov bylo patrné, že situaci prožívala možná ještě intenzivněji než samotná prvňačka. V myšlenkách se vracela k době, kdy byla Lili malé miminko, a jen těžko věřila tomu, že dnes už před ní stojí dívka s aktovkou připravená na první školní povinnosti.
Pro rodiče tak nebyl 1. září pouze začátkem dalšího školního roku, ale také symbolickým předělem. Lili čeká úplně jiný denní režim, první domácí úkoly, nové kamarádské vztahy i postupné osvojování čtení, psaní a počítání. Lela přiznala, že s tímto obdobím přichází vedle radosti a hrdosti také určitá nervozita. Především si ale přeje, aby dcera chodila do školy ráda, nebála se nových věcí a našla kolem sebe lidi, se kterými se bude cítit dobře.
Škola přinese změnu také samotné Lele
Zajímavou novinkou je i výběr školy. Lili nastoupila do dvojjazyčného prostředí, což pro ni nemusí znamenat tak výrazný skok, jak by se na první pohled mohlo zdát. Odmalička totiž vyrůstá v rodině, kde se přirozeně potkává čeština se slovenštinou. Její maminka pochází ze Slovenska a se svou dcerou běžně mluví slovensky. Přecházení mezi dvěma jazyky je tak pro malou školačku běžnou součástí života.
Školní docházka ale přinese jednu novou povinnost také samotné Lele. S dcerou se totiž bude muset postupně vrátit k pravidlům českého pravopisu, aby jí dokázala pomáhat s učivem a domácí přípravou. Pro slovenskou rodačku to může být zajímavá zkušenost. Zatímco v běžném životě mezi češtinou a slovenštinou bez větších problémů přechází, školní čeština už vyžaduje přesnost, kterou budou postupem času prověřovat diktáty, vyjmenovaná slova nebo gramatická pravidla.
Lela si uvědomuje, jak rychle její dcera dospívá
Právě podobné rodinné okamžiky často rodičům připomenou, jak nenápadně děti rostou. Lela dala najevo, že ji proměna dcery v malou školačku silně dojala. Z dívky, kterou ještě nedávno vodila do školky, se postupně stává samostatnější slečna s vlastním školním světem, novými povinnostmi i zážitky, které už nebude prožívat výhradně po boku rodičů.
Pro Lili je přitom první třída teprve začátkem. Čekají ji první písmena, čísla, známky, školní akce i nová přátelství. Její maminka jí dala jasně najevo, že rodina bude stát za ní bez ohledu na to, zda půjde o malé každodenní úspěchy, nebo složitější chvíle. První školní den tak u Vémolových nebyl jen příležitostí k rodinným fotografiím. Pro Lelu představoval okamžik, kdy si znovu uvědomila, že z její malé Lili pomalu vyrůstá velká slečna.
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