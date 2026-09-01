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Lela Vémola má doma prvňačku: Dcera Lilinka nastoupila do první třídy a piluje češtinu

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První zářijový den přinesl velkou změnu také do rodiny Lely Vémoly. Její šestiletá dcera Lili poprvé usedla do školní lavice a maminka přiznala, že při pohledu na prvňačku si naplno uvědomila, jak rychle její nejstarší dítě vyrostlo. Se školou přitom začíná nová etapa i pro ni samotnou.
Lela Vémola ukázala dceru v důležitý den. Lilinka nastoupila do první třídy a rychle dospívá.

Lela Vémola ukázala dceru v důležitý den. Lilinka nastoupila do první třídy a rychle dospívá.

Zdroj: CNC / Pavel Machan / CNC / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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