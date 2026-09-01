Na Měsíci mohou přežít pozemští mikrobi. Háček je v tom, že je tam přivezeme my

Právě tuto nepříjemnou možnost otevírá nová studie vedená vědci NASA, publikovaná v časopise Science Advances. Výzkumníci spojili detailní mapy povrchu jižního pólu Měsíce s údaji o odolnosti několika pozemských mikroorganismů a zjistili, že v tamních stinných a chladných zákoutích mohou existovat oblasti, kde by bakterie a houby dopravené ze Země dokázaly přežívat dny, v některých podmínkách možná i týdny či déle. Neznamená to, že by na Měsíci začaly růst kolonie nebo že jsme právě zjistili, že je Měsíc obyvatelný. Studie řeší přežití v neaktivním stavu, nikoli množení.
Právě to ale stačí k problému, který bude s návratem lidí na Měsíc stále důležitější. Jižní pól je současně místem, kde se skrývají staré zásoby vodního ledu, organické molekuly a chemický záznam miliard let vývoje Sluneční soustavy. Pokud tam přivezeme vlastní buňky a jejich molekulární pozůstatky, budeme jednou muset rozeznat, co na Měsíci bylo před námi a co jsme tam nechali sami.
A nejodolnější cestující, kterého vědci ve studii modelovali, není žádný exotický extremofil z antarktického ledu nebo hlubokomořského průduchu.
Je to houba, která se dokáže objevit i v obyčejné koupelně.
Většina Měsíce je pro život téměř dokonalá vražedná laboratoř
Na první pohled se zdá, že problém s biologickou kontaminací Měsíce vůbec nemusíme řešit. Nemá významnou atmosféru, na povrchu není stabilní kapalná voda a nechráněný terén bombarduje ultrafialové záření, sluneční vítr a energetické částice z vesmíru. Během lunárního dne se některá místa mohou zahřát přibližně ke 127 °C, zatímco v noci teploty hluboce klesají pod bod mrazu. Pro běžnou aktivní pozemskou buňku je to kombinace vysušení, radiace a teplotního stresu, která velmi rychle ničí buněčné membrány, proteiny i DNA.
Právě zkušenost z rovníkových oblastí, kam mířily všechny pilotované mise Apollo, pomohla vytvořit představu Měsíce jako biologicky prakticky sterilního prostředí. Na osluněné ploše skutečně většina nechráněných mikroorganismů příliš dlouho nevydrží. Jižní pól však není jen chladnější verzí stejného světa.
Měsíc má sklon rotační osy vůči dráze kolem Slunce jen přibližně jeden a půl stupně. U pólů proto Slunce nevystupuje vysoko nad horizont, ale pohybuje se velmi nízko, skoro jako baterka položená na stole. Stačí okraj kráteru, balvan nebo relativně malá nerovnost a za ní vznikne stín, do něhož přímé sluneční paprsky dlouhou dobu nedopadnou. V nejextrémnějších případech existují hluboké permanentně zastíněné oblasti, které neviděly přímé sluneční světlo možná miliardy let a fungují jako extrémně studené pasti pro vodní led a další těkavé látky.
A co je dobré pro zachování molekuly vody, může být za určitých okolností dobré také pro zachování vysušené buňky.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Vědci nehledali, kde by mohly bakterie na Měsíci žít. Hledali, kde by ještě nebyly mrtvé
Tohle rozlišení je pro pochopení studie zásadní. Výzkumníci žádné bakterie na Měsíc nevysadili a nesledovali, zda tam založí kolonii. Vzali výsledky předchozích experimentů, které ukazují, jaké dávky ultrafialového záření a jaké maximální teploty dokážou konkrétní mikroorganismy přežít, a tyto biologické limity porovnali s mimořádně detailními modely prostředí na lunárním jižním pólu.
Analyzovali tři oblasti: Nobile Rim, Connecting Ridge a de Gerlache Rim. Pro ně využili topografická a teplotní data z Lunar Reconnaissance Orbiteru a modely osvětlení, které dokážou zahrnout nejen přímé Slunce, ale také vliv drobného reliéfu a světla rozptýleného od okolního terénu. Výsledkem nebyla mapa „obyvatelných míst“ v pozemském smyslu, ale mapa potenciálních nik pro přežití.
Autoři přitom používali poměrně skromné minimum. Za přežití považovali situaci, kdy by buňka zůstala životaschopná alespoň jeden pozemský den. Taková buňka nemusí růst, metabolizovat běžným způsobem ani se dělit. Může existovat v silně utlumeném, kryptobiotickém či dormantním stavu a čekat na podmínky, které možná nikdy nepřijdou.
Právě v tom spočívá rozdíl mezi větami „na Měsíci může přežít život“ a „Měsíc může život podporovat“. Nová studie poskytuje argument pro první tvrzení, nikoli pro druhé.
V soutěži o nejodolnějšího černého pasažéra vyhrála obyčejná plíseň
Výzkumníci vybrali mikroorganismy, které nejsou pouze laboratorními kuriozitami, ale mají reálnou šanci cestovat s lidmi nebo kosmickou technikou. Z bakterií zahrnuli Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus a legendárně odolný Deinococcus radiodurans. Vedle nich studovali houby rodu Fusarium a Aspergillus niger.
Právě poslední druh je fascinující. Aspergillus niger je běžná mikroskopická houba, jejíž černě zbarvené spory se mohou objevovat v půdě, na rostlinném materiálu i ve vlhkých lidských stavbách. NASA jej zná také z kosmického prostředí: byl zachycen uvnitř Mezinárodní vesmírné stanice a příbuzné experimenty ukázaly, že jeho spory dokážou snášet podmínky, které by řadu jiných buněk rychle zničily. Velkou výhodou jsou odolné spory, pigmenty pomáhající chránit před radiací a schopnost opravovat buněčné poškození.
V lunárních modelech vyšel Aspergillus jako jednoznačně nejodolnější kandidát. Během lunární zimy by mohl alespoň jeden den přežívat dokonce v 15 až 30 procentech zkoumaných ploch, které nejsou trvale zastíněné, a přibližně na třech procentech modelovaného terénu vycházely podmínky umožňující přežití nejméně sedm pozemských dní. Některé zcela nebo téměř zastíněné oblasti nabízejí ještě delší ochranu a autoři připouštějí, že v určitých podmínkách může přežívání pokračovat podstatně déle.
Také Fusarium vyšlo překvapivě odolně. Z bakterií si nejlépe vedl Deinococcus radiodurans, známý svou mimořádnou schopností opravovat radiační poškození DNA. Staphylococcus aureus a Bacillus subtilis byly vůči ultrafialovému záření podstatně citlivější.
Nejde tedy o představu, že stín pod každým lunárním kamenem bude plný živých mikroorganismů. Výsledek spíš ukazuje, jak dramaticky může několik centimetrů či metrů stínu změnit biologickou životnost kontaminace.
Při návratu lidí už sterilní kosmickou loď vytvořit nedokážeme
Robotická sonda může projít velmi agresivním čištěním. Některé součásti kosmických aparátů se v rámci sterilizačních postupů zahřívají na teploty přesahující 200 °C, používají se čisté prostory, chemické metody, filtrace a podrobná kontrola mikrobiální zátěže. Člověka takto připravit pochopitelně nelze.
Lidské tělo samo představuje ekosystém obývaný obrovským množstvím mikroorganismů. Bakterie a houby jsou na kůži, ve vlasech, v ústech, nosu i trávicí soustavě. Část z nich se dostává na oblečení, povrchy kabiny, nástroje a filtry. Uzavřená kosmická stanice není sterilní nemocniční operační sál a ani při pečlivé hygieně se jím nestane.
Jakmile tedy lidé začnou pravidelně vystupovat na Měsíc, mohou mikroorganismy unikat z obytných modulů, přecházet na skafandry a vybavení a následně skončit na regolitu. Stačit může nástroj položený na zem, prach přichycený na skafandru nebo drobný materiál uvolněný z kosmické techniky. Autoři studie mluví o „nezáměrném přenosu života“ právě v tomto smyslu: nebudeme Měsíc cíleně osidlovat bakteriemi, ale vezmeme je s sebou stejně nevyhnutelně jako vlastní kožní buňky.
Mimochodem, současný harmonogram NASA se mezitím změnil oproti době, kdy se podobné lokality začaly hodnotit pro Artemis III. Artemis III má podle aktuální architektury v roce 2027 provést testy na nízké oběžné dráze Země a první další pilotované přistání u jižního pólu se nyní plánuje s Artemis IV na rok 2028. Biologická otázka tím ale nezmizela, pouze dostala o něco více času na řešení.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Jednou už jsme možná „našli bakterii z Měsíce“. A dodnes je to hlavně varování
Příběh má překvapivě starou historickou kapitolu. V dubnu 1967 přistála v Oceánu bouří americká sonda Surveyor 3. O dva a půl roku později přistálo Apollo 12 jen několik set metrů od ní a astronauti Pete Conrad a Alan Bean z jejího těla odmontovali několik částí, včetně televizní kamery, a dopravili je zpět na Zemi.
Při následné mikrobiologické analýze našli vědci uvnitř pěnové části kamery životaschopnou bakterii Streptococcus mitis. V roce 1972 vyšla zpráva interpretující nález jako možný důkaz, že mikroorganismus kontaminující sondu už před startem přežil na Měsíci více než dva a půl roku. Kdyby to byla pravda, šlo by o mimořádný experiment provedený téměř náhodou.
Pozdější přehodnocení však odhalilo vážné problémy. Bakterie byla nalezena pouze v jediném vzorku, nikoli v dalších vnitřních částech kamery, a dokumentace manipulace ukázala možnosti pozemské kontaminace během rozebírání. Dnes se proto přežití S. mitis na Měsíci nepovažuje za spolehlivě prokázané. NASA tuto historii používá spíš jako učebnicový příklad toho, jak snadno se může kontaminace změnit v falešný biologický objev.
A právě proto je Surveyor 3 pro novou práci tak zajímavý. Neříká nám spolehlivě, že bakterie přežila. Ukazuje ale, jak obtížné je po návratu vzorku rekonstruovat, kdy a kde se na něm pozemský organismus objevil.
Na jižním pólu, kde budou vědci studovat vodní led a organické molekuly staré možná miliardy let, by stejná otázka mohla být mnohem důležitější.
Největší problém není, že nás na Měsíci napadne plíseň
Nová studie nemá prakticky nic společného se scénářem, v němž astronaut otevře lunární základnu a zjistí, že mu stěny obrůstají měsíčním Aspergillem. Bez kapalné vody, vhodných teplot, zdroje živin a dalších podmínek nemáme důkaz, že by se zkoumané mikroorganismy na lunárním povrchu dokázaly aktivně rozmnožovat. Samotní autoři to opakovaně zdůrazňují.
Riziko je především vědecké. Jižní pól je cenný právě proto, že jeho chladné pasti mohou uchovávat látky po nesmírně dlouhou dobu. Vodní led může obsahovat informace o tom, odkud na Měsíc voda přicházela – zda z komet, asteroidů, slunečního větru nebo vnitřních procesů. Organické molekuly mohou vypovídat o chemii rané Sluneční soustavy. Některé z těchto látek se v extrémně studeném prostředí zachovaly mnohem lépe než na osluněných částech povrchu.
Pozemský mikroorganismus je přitom balíček organické chemie. Obsahuje proteiny, lipidy, nukleové kyseliny, pigmenty a další sloučeniny. Dokonce ani nemusí zůstat živý. Mrtvá buňka po sobě stále nechává molekuly, které mohou při dostatečně citlivé analýze vypadat jako součást původního lunárního materiálu. Na tento problém upozorňovali vědci už před více než dvaceti lety při úvahách o biologické kontaminaci měsíčních lokalit.
Živá buňka ale situaci ještě komplikuje, protože její molekulární podpis může přežívat lépe a potenciálně se později objevit ve vzorku odebraném několik dní či týdnů po přistání posádky.
Nejde tedy ani tak o otázku „zamoříme Měsíc životem?“ jako spíš „zničíme si vlastní schopnost poznat, co tam bylo před naším příchodem?“
Zajímavé je, že právě letos NASA tvrdila, že biologická kontaminace Měsíce není velkým problémem
Planetární ochrana má na jiných světech velmi přísná pravidla. Mars, Europa nebo Enceladus jsou vědecky mimořádně citlivé právě proto, že mohou mít nebo v minulosti mohly mít podmínky vhodné pro život. Pokud bychom tam poslali nedostatečně čistou sondu, mohli bychom zkomplikovat budoucí hledání mimozemských organismů – nebo v nejhorším případě zanést pozemský život do prostředí, kde by mohl mít šanci se uchytit.
Měsíc byl historicky považován za mnohem menší biologické riziko. COSPAR jej v roce 2008 přesunul do kategorie II především kvůli vědeckému významu polárních oblastí a jejich těkavých látek, ale požadavky zůstávají oproti Marsu velmi mírné. NASA v materiálu k planetární ochraně Měsíce zveřejněném v roce 2026 dokonce shrnuje dosavadní postoj větami, že lunární povrch nepodporuje život ani množení zavlečených pozemských organismů a že biologická kontaminace není považována za zásadní problém pro lunární vědu. Hlavní důraz se přesouvá na evidenci organických látek, které mise na povrch přivezou.
Nová studie tento první předpoklad vlastně nevyvrací. Také nenachází podmínky pro množení. Ukazuje však, že mezi „organismus se zde nedokáže rozmnožovat“ a „organismus zde okamžitě zahyne“ existuje velmi důležitý prostor.
Buňka může být biologicky neaktivní a přesto zůstat životaschopná dost dlouho na to, aby kontaminovala vzorek nebo experiment. Z tohoto pohledu je nová práce spíš zpřesněním pojmu planetární ochrany než jeho popřením. Měsíc pravděpodobně nemusíme chránit před pozemským ekosystémem, který by ho začal kolonizovat. Možná ale budeme muset mnohem pečlivěji chránit naši schopnost číst jeho původní chemický záznam.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Jižní pól může být nejlepší místo pro život na Měsíci právě proto, že je jedním z nejhorších míst pro člověka
Je v tom zvláštní paradox. Lidé se k jižnímu pólu vracejí především kvůli podmínkám, které jsou mimořádné i v rámci samotného Měsíce. Trvale zastíněné krátery mohou obsahovat vodní led využitelný nejen pro vědu, ale jednou také jako zdroj vody, kyslíku nebo surovin pro výrobu raketového paliva. Současně existují vyvýšené oblasti s relativně dlouhými obdobími osvětlení, které mohou být vhodné pro energetické systémy budoucích základen.
Stejná topografie však vytváří mikroprostředí chránící kontaminanty před dvěma největšími lunárními sterilizátory – vysokou teplotou a ultrafialovým zářením. Modely dokonce ukazují, že potenciálně příznivá stinná nika nemusí být vždy rozlehlým dnem kráteru. Může mít rozměr malého zákrytu za místní nerovností, teoreticky srovnatelný s měřítkem otisku astronautovy boty.
To má praktickou konsekvenci. Pokud budoucí astronaut položí nástroj na povrch, vstoupí do stínu nebo zanechá kontaminovaný materiál poblíž vědecky cenného místa, biologická stopa nemusí být zničena stejně rychle jako na osluněné rovníkové planině.
A čím déle budou lidé na Měsíci pobývat, tím obtížnější bude zpětně určit, odkud jednotlivé organické signály pocházejí.
První výpravy proto mohou dostat zvláštní úkol: změřit Měsíc ještě dřív, než ho sami změníme
Řešení nemusí spočívat v pokusu vytvořit dokonale sterilního astronauta. To není realistické. Mnohem důležitější může být dobře znát vlastní kontaminaci.
Pokud budeme vědět, jaké mikroorganismy konkrétní posádka, skafandry, přistávací modul a nástroje nesou, můžeme jejich genetické a chemické podpisy porovnávat s tím, co později najdeme v lunárních vzorcích. Stejně důležitá bude podrobná dokumentace organických materiálů použitých ve spacecraftu, protože problém netvoří pouze živé buňky, ale také maziva, polymery, těsnění, výfukové produkty a stovky dalších sloučenin, které lidská technika do prostředí vnese. Právě takové „organické inventáře“ už NASA pro budoucí lunární mise řeší.
Ještě cennější mohou být vzorky odebrané co nejdříve po příchodu na dosud nenavštívenou lokalitu, dříve než v jejím okolí vznikne dlouhodobý provoz. V určitém smyslu půjde o jedinečný okamžik. Jakmile na místě vyroste základna, budou se tam pohybovat lidé a technika a začne se zpracovávat místní materiál, původní stav prostředí už nepůjde dokonale obnovit.
Heather Graham z NASA to shrnuje velmi jednoduše: pokud chceme studovat měsíční chemii, musíme se nejprve naučit rozlišovat Měsíc od věcí, které jsme na něj přinesli.
Měsíc může být generálkou na mnohem důležitější otázku
Výzkum má ještě jeden důvod, proč se odehrává právě teď. Měsíc není konečným cílem nové éry pilotovaného průzkumu. Je zároveň místem, kde se budou testovat technologie a postupy pro budoucí lidské výpravy k Marsu.
A tam je biologická kontaminace úplně jiná liga.
Mars měl v minulosti kapalnou vodu, jezera a řeky a některá podpovrchová prostředí mohou být potenciálně vhodná pro dlouhodobé přežívání mikroorganismů. Pokud tam jednou přistanou lidé a následně najdou organickou strukturu, buňku nebo zvláštní genetickou molekulu, otázka původu nebude akademickou drobností. Rozhodne o tom, zda jsme našli druhý vznik života ve Sluneční soustavě, nebo stopu vlastních mikroorganismů.
Měsíc nám proto může poskytnout bezpečnější laboratoř, kde se naučíme sledovat vlastní biologickou stopu. Nemáme důkaz, že tam existuje původní život, a současné podmínky podle všeho nedovolují aktivní ekosystém. Přesto nyní víme, že některé pozemské organismy mohou v chráněných místech zůstat životaschopné déle, než bychom intuitivně čekali.
A právě to je možná nejdůležitější zpráva celé studie. Až se lidé vrátí na Měsíc, nepřivezou pouze přistávací modul, nástroje, skafandry a vlajku. Přivezou také kus Země, který není možné úplně sterilizovat.
Mikroorganismy na jejich tělech a vybavení pravděpodobně nezaloží nový měsíční biosystém. V temném kráteru ale mohou některé z nich přežít dost dlouho na to, aby tam zůstala stopa.
A jednou, až vědecký přístroj objeví v měsíčním ledu něco biologicky podezřelého, může být nejtěžší otázkou nikoli „je to život?“
Ale „bylo to tady už před námi?“
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Kód Enigma [1], Science Advances – Saxena et al., „Potential survivable niches for microbial life on the lunar south pole“ [2], NASA Science – „Human-Related Microbes May Survive Moon’s South Pole, NASA Finds“ [3], University of Maryland – „Can Earthly Microbes Survive on the Moon? Scientists Say Yes (in the Shade)“ [4], Reuters – „NASA-led study shows some Earth microbes could survive on the moon“ [5], NASA Science – „Moon Water and Ices“ [6], NASA – Planetary Protection [7], NASA Technical Reports Server – „Organic Inventory – Planetary Protection on the Moon“ [8], NASA Technical Reports Server – „Surveyor 3: Bacterium isolated from lunar retrieved television camera“ [9], NASA Goddard – Glavin et al., „Biological contamination studies of lunar landing sites: implications for future planetary protection and life detection on the Moon and Mars“ [10], NASA – „NASA Marches Toward Artemis III Mission in 2027, Names Crew Members“ [11], img AI generated