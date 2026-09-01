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Na Měsíci mohou přežít pozemští mikrobi. Háček je v tom, že je tam přivezeme my

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Když se jednou v měsíčním prachu objeví mikroorganismus, bude to jeden z největších objevů v dějinách lidstva. Anebo možná jen plíseň, která před několika týdny seděla na filtru klimatizace kosmické lodi.
Na Měsíci mohou přežít pozemští mikrobi. Háček je v tom, že je tam přivezeme my

Na Měsíci mohou přežít pozemští mikrobi. Háček je v tom, že je tam přivezeme my

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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