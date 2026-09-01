Mudryk po dopingové kauze mění dres. Chelsea ho poslala k rivalovi, kde bude spoluhráčem Čecha Kinského

Poslední den přestupového okna, 1. září 2026, krátce před půlnocí londýnského času. Chelsea řeší papíry, Tottenham čeká na deal sheet a Mychajlo Mudryk se chystá obléknout dres klubu, který jeho dosavadní zaměstnavatel označuje za rivala. Není to klasický velký přestup. Je to pokus o restart kariéry, kterou na dvacet měsíců zastavil dopingový případ, a která se teď má znovu rozběhnout na druhém konci severního Londýna.
Z rekordu za dvě miliardy na hostování s opcí
Když Chelsea v lednu 2023 podepsala Mudryka, šlo o přestup v hodnotě až 89 milionů liber (70 milionů eur fixně plus 30 milionů v bonusech, smlouva na osm a půl roku). Byl to jeden z nejdražších nákupů v historii klubu. O tři a půl roku později se řeší sezonní hostování.
Podle BBC je Tottenham favoritem na Mudrykův dočasný příchod. Přestupový reportér Fabrizio Romano šel dál a oznámil plnou dohodu na placeném hostování s nepovinnou opcí, kterou neoficiálně vyčíslil na 75 milionů liber. Ani Chelsea, ani Tottenham ale k datu uzávěrky okna přesun oficiálně nepotvrdily, na klubových webech chybí oznámení a Chelsea ve svém letním přehledu transferů Mudrykův odchod zatím nevedla.
To neznamená, že se nic neděje. Chelsea sama upozornila, že některé přesuny mohou být formalizovány i po uzávěrce, pokud byl včas podán deal sheet. Konstrukce je ale jasná: z rekordního nákupu se stal model „dokaž, co umíš“. Nízké riziko pro Tottenham, šance na herní vytížení pro hráče, otevřená zadní vrátka pro všechny.
Dvacet měsíců ticha a cesta zpátky
Mudryk neodehrál soutěžní zápas od listopadu 2024. Antidopingové řízení, které Chelsea oznámila koncem roku 2024, skončilo 31. července 2026; hráč podle oficiálního stanoviska klubu přijal porušení pravidel a suspendaci v rozsahu již odsloužené doby. Od toho data mohl okamžitě nastupovat.
Jenže okamžitě nastupovat a být připravený hrát Premier League jsou dvě různé věci. Trenér Chelsea Xabi Alonso po Mudrykově návratu do týmového režimu veřejně upozornil, že hráč po dlouhé individuální přípravě bude potřebovat čas. Už 11. srpna dala Chelsea zelenou k hledání hostování. Mudryk sám chtěl zůstat v anglické nejvyšší soutěži.
Proč zrovna Tottenham? Klíčovým faktorem je Roberto De Zerbi. Italský trenér Mudryka zná z jeho působení v Šachtaru Doněck, kde sledoval ukrajinskou ligu jako soupeř i analytik. De Zerbi ví, co v hráči je, a ví taky, co dvacet měsíců bez zápasového rytmu udělá s tělem i hlavou. Pro Mudryka je to trenér, který ho nebude hodnotit jen podle posledních dvou let, ale podle toho, co viděl dřív.
Londýnské derby jako kulisa
Přesun mezi Chelsea a Tottenhamem není běžný vnitroligový obchod. Jsou to londýnští rivalové; Tottenham sám na svém webu používá formulaci „londýnští rivalové“ v kontextu Chelsea. Přímé přesuny mezi oběma kluby existují, ale patří k výjimkám. Když v lednu 2009 přicházel brankář Carlo Cudicini, Spurs ho představili jako muže, který strávil „deset úspěšných let u londýnských rivalů“.
Sezonní kalendář rivalitu podtrhuje konkrétními daty. Tottenham hraje u Chelsea 24. října 2026, odveta doma připadá na 8. května 2027. Pokud Mudryk hostování dotáhne, nastoupí proti klubu, který ho stále platí. Linka derby není jen titulkový ornament, je to průběžná osa celé sezony.
Podle nás je ale důležitější jiný aspekt: Chelsea zjevně upřednostnila herní vytížení hráče před rivalskou optikou. Když potřebujete, aby někdo po dvaceti měsících pauzy znovu hrál Premier League každý týden, nevybíráte podle toho, kdo je a kdo není rival. Vybíráte podle trenéra, systému a šance na minuty.
Český brankář v novém Mudrykově týmu
V Tottenhamu Mudryka čeká spoluhráč, kterého čeští fanoušci sledují pozorně. Antonín Kinský (nikoli Lukáš, jak se občas v českém prostředí zaměňuje) přišel do Spurs 5. ledna 2025 ze Slavie Praha. Smlouvu má do roku 2031 a klub s ním počítá dlouhodobě.
Kinský není jen jméno na soupisce. Dva dny před uzávěrkou přestupového okna, 29. srpna 2026, nastoupil v základní sestavě Premier League proti Newcastlu. V létě 2026 Tottenham zveřejnil rozhovor, v němž český brankář mluvil o tom, co ho čeká v nadcházející sezoně. Pozice v kádru je reálná, ne dekorativní.
Pro české fanoušky je podstatné i to, co Tottenham v sezoně 2026/27 nehraje: evropské poháry. Klub to uvádí přímo ve svém oficiálním rozpisu. Kinského, a případně Mudrykovy, zápasy se tak omezí na Premier League a domácí pohárové soutěže.
Co říkají fanoušci a co z toho plyne
Internetové reakce obou táborů jsou rozdělené, ale ne nepředvídatelné. Na fórech Spurs převládá opatrnost: „nízké riziko, pokud je to jen hostování“ stojí vedle obav z formy hráče po tak dlouhé pauze. Fanoušci Chelsea jsou pragmatičtější, převažuje postoj „ať hraje jinde a uvidí se“. Nejde o reprezentativní průzkum, ale o čerstvý tón diskuse, který ukazuje, že přesun nevyvolal ani euforii, ani bouři.
Dá se čekat, že skutečný verdikt přijde až na hřišti. Mudryk potřebuje zápasy, De Zerbi potřebuje křídlo a Chelsea potřebuje, aby se z hráče za dvě miliardy korun stal zase někdo, kdo má tržní hodnotu. Hostování s nepovinnou opcí je přesně ten formát, kde všichni mohou vyhrát, nebo kde se všichni mohou tvářit, že nic neztratili.
První derby Chelsea–Tottenham je v kalendáři za necelé dva měsíce. Mudryk bude na druhé straně. Kinský bude za ním v bráně. A odpověď na to, jestli dvacet měsíců ticha šlo smazat, přijde rychleji, než by si kdokoli z nich přál.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner