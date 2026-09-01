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Expert o hvězdě Slavie: Provod je vyhořelý a bojím se, že mu nepomůže ani volno. Sezonu bude muset odtrpět

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Pět týdnů po zisku titulu Hráč sezony má Lukáš Provod v nové sezoně nulu gólů, nulu asistencí, a expert Sport.cz mluví o vyhoření.
Expert o hvězdě Slavie: Provod je vyhořelý a bojím se, že mu nepomůže ani volno. Sezonu bude muset odtrpět

Expert o hvězdě Slavie: Provod je vyhořelý a bojím se, že mu nepomůže ani volno. Sezonu bude muset odtrpět

Zdroj: SK Slavia Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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