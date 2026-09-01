Řezník vysvětluje. Nejhorší místo pro uskladnění masa, které se rychle zkazí

Koupíte pěkný kus masa, doma ho hodíte do lednice a spoléháte, že do zítřka v pohodě vydrží. Jenže samotné vložení do lednice nestačí. Rozhoduje hlavně to, kam maso uložíte. Jedno místo dokáže i čerstvý kus zkazit rychleji, než čekáte, a většina domácností ho používá úplně automaticky.
Dvířka jsou pro maso to nejhorší místo
Právě tam maso nepatří. Ze všech míst v lednici je ve dveřích úplně nejtepleji a stačí je jednou otevřít, aby se teplota uvnitř přihrádky rozhodila. Při každém otevření dovnitř nateče vzduch z kuchyně a nejvíc ho schytají právě police na dveřích. Nápojům, kečupu nebo hořčici pár stupňů nahoru a dolů neublíží, jenže citlivé suroviny to nezvládnou.
Maso mezi ně patří na prvním místě. Řezníci proto radí do dveří ho nedávat nikdy, i kdyby se tam zrovna hezky vešlo. Podobnou chybou bývá nechat maso nahoře na horní polici. Ta je teplejší než spodní patra a šťáva z masa navíc odkapává na všechno, co leží pod ním.
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Studený vzduch v lednici klesá dolů, takže spodní police a spodní zásuvka bývají vůbec nejstudenější. Sem syrové maso patří. Vydrží tu čerstvé nejdéle a zároveň nekape na zeleninu ani na hotová jídla pod ním.
Některé novější lednice nabízejí i zvláštní přihrádku zvanou nulová zóna, ve které bývá chladněji než jinde. Když ji doma máte, maso a ryby v ní vydrží úplně nejlíp. Teplota v hlavním prostoru by se měla držet kolem čtyř stupňů. Řada lednic ale běží na pěti až sedmi stupních, aniž by o tom majitelé věděli, a maso jim proto vydrží kratší dobu, než by čekali. Levný teploměr do lednice to prozradí.
Maso vždy zabalte a pořádně uzavřete
Samotné místo nestačí, důležitý je i obal. Syrového masa by se neměla dotýkat žádná další potravina, protože z jeho povrchu se dají snadno přenést bakterie. Riziko je největší u všeho, co skončí na stole bez uvaření, třeba u nakrájeného ovoce, čerstvých pomazánek nebo uvařené přílohy z předchozího dne.
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Ideální je maso vůbec nevytahovat z vakuového balení, ve kterém ho koupíte. Uzavřený obal drží kolem masa co nejmíň vzduchu a právě kyslík kažení urychluje. U nebaleného kusu nebo po otevření sáček nahraďte vzduchotěsnou krabičkou, nebo maso aspoň dejte na hlubší talíř a přetáhněte fólií. Krabička navíc podrží šťávu, aby se neroztekla po celé lednici. Volně položený nebalený kus by uvnitř neměl vydržet déle než jeden den.
Jak dlouho maso v lednici vydrží
Ani perfektní uložení maso nezakonzervuje napořád. Nejrychleji se kazí mleté maso, které je dobré zpracovat do jednoho až dvou dnů. Stejně opatrně je potřeba zacházet s čerstvou drůbeží, tu byste měli připravit nejpozději do dvou dnů.
Celistvé kusy jako pečeně, steaky nebo kotlety zvládnou v chladu o něco déle, zhruba dva až čtyři dny. Pokud víte, že maso tak brzy nestihnete, nemá cenu čekat, až se zkazí, a patří rovnou do mrazáku. Rozmražené maso se pak už nikdy nezamrazuje podruhé.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Druh masa Doba v lednici Mleté maso 1 až 2 dny Čerstvá drůbež 1 až 2 dny Celistvé kusy (pečeně, steaky, kotlety) 2 až 4 dny Slizký povrch a divný zápach neignorujte
I dobře uložené maso je potřeba před vařením posoudit. Nejvíc napoví nos. Zdravý kus voní nevýrazně, jen s náznakem železité vůně. Varovný je naopak ostrý čpavý zápach nebo nasládle nahnilý tón.
I správně uložené maso je potřeba před vařením posoudit čichem i pohledem na povrch. Ilustrační foto. Zdroj: Jonathan Borba / Pexels.
Podezřelý je i povrch. Sáhněte na maso: pokud se maže pod prsty a táhne se po něm sliz, rozjela se na něm bakteriální činnost a takový kus rovnou vyhoďte. Prozradit ho může i zelenavý odstín. Pozor si dejte jen na hnědošedý nádech u vakuovaného masa, ten je úplně běžný a jakmile balení otevřete a maso se nadechne vzduchu, barva se srovná. Když máte sebemenší pochybnost, maso raději nejezte.
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Zdroje: https://www.magazinzena.cz/jak-skladovat-jidlo-v-lednici/, https://masoskodovi.cz/clanky/jak-skladovat-hovezi-maso, https://www.jakvkuchyni.cz/encyklopedie-potravin/maso/maso-skladujeme/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/co-patri-do-horni-police-lednice-a-co-tam-rozhodne-nedavat/, https://www.stobklub.cz/clanek/8-rad-jak-skladovat-potraviny-v-lednici/