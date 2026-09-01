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Wawrinka dostal divokou kartu jen díky náhodě. Na US Open pak odehrál poslední zápas kariéry a neudržel slzy

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Ještě 25. srpna 2026 ATP psala, že třínásobný grandslamový šampion na US Open nenastoupí. O den později měl divokou kartu v ruce.
Wawrinka dostal divokou kartu jen díky náhodě. Na US Open pak odehrál poslední zápas kariéry a neudržel slzy

Wawrinka dostal divokou kartu jen díky náhodě. Na US Open pak odehrál poslední zápas kariéry a neudržel slzy

Zdroj: Carine06 / Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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