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Levná zelenina, kterou dietologové řadí do jídelníčku nejčastěji. Zasytí a stojí pár korun

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Nákupní košík se dá naplnit zdravě i za pár korun. Existuje skupina zeleniny, kterou výživoví poradci doporučují znovu a znovu, protože v sobě spojuje hned tři přednosti. Je levná, dobře...
Levná zelenina, kterou dietologové řadí do jídelníčku nejčastěji. Zasytí a stojí pár korun

Levná zelenina, kterou dietologové řadí do jídelníčku nejčastěji. Zasytí a stojí pár korun

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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