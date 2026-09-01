Levná zelenina, kterou dietologové řadí do jídelníčku nejčastěji. Zasytí a stojí pár korun

Nákupní košík se dá naplnit zdravě i za pár korun. Existuje skupina zeleniny, kterou výživoví poradci doporučují znovu a znovu, protože v sobě spojuje hned tři přednosti. Je levná, dobře zasytí a tělu dá víc, než by člověk od tak obyčejné suroviny čekal. Kterou zeleninu se vyplatí mít doma pořád po ruce?
Proč vás obyčejná zelenina zasytí líp než svačina z automatu
Celé tajemství sytosti se schovává ve vláknině. Ta v žaludku nabobtná, zpomalí trávení a udrží hladinu cukru v krvi v klidnějším tempu. Pocit sytosti díky tomu vydrží déle a člověka nepřepadne za hodinu vlčí hlad. Zelenina navíc přidá do jídla velký objem při minimu kalorií, takže si naložíte plný talíř a energetický příjem přesto nepřeženete.
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Odborníci doporučují přijmout zhruba 25 až 35 gramů vlákniny denně. K téhle hranici se většina lidí ani nepřiblíží, přitom by mnohdy stačilo ke každému jídlu přidat porci zeleniny. Právě proto výživoví poradci sázejí na druhy, které jsou vlákninou nabité a zároveň nestojí skoro nic.
Mrkev: pár korun za plnou hrst vitaminů
Mezi nejlevnější a nejuniverzálnější zeleninu patří mrkev. Řadí se k nízkokalorickým potravinám, takže se s ní dá jíst prakticky bez počítání. Její hlavní devízou jsou karotenoidy. Z nich si podle Národního zdravotnického informačního portálu tělo vyrábí vitamin A. Jedna středně velká mrkev k tomu pokryje kolem desetiny doporučené denní dávky vlákniny.
Skvělá je i svou všestranností. Nastrouháte ji do salátu, přidáte do vývaru, orestujete na pánvi nebo z ní umícháte pomazánku a syrovou ji jen tak schroupete. Kilo mrkve vyjde na zlomek ceny většiny hotových svačin.
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Podobně skromné na cenu je zelí. Je nízkokalorické, nabité vlákninou a vitaminem C a nejvíc poslouží ve chvíli, kdy jím nahradíte část těžší přílohy. Talíř tím získá objem a vy uberete na kaloriích, aniž byste od jídla odcházeli hladoví.
Druhým levným tahákem je červená řepa. Vedle vlákniny nabízí vitamin C, kyselinu listovou a draslík a bývá spojována s podporou srdce a cév. Obě tyhle zeleniny patří k dobře skladovatelným druhům, které vydrží týdny a koupíte je za pár korun po celý rok. Právě tahle skupina umí zahřát i pořádně zasytit, proto se hodí hlavně do polévek, gulášů a pečení.
Červená řepa přidá k vláknině i vitamin C, kyselinu listovou a draslík a přitom vydrží ve spíži týdny za pár korun. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Zelenina Klíčové živiny Přednost Mrkev karotenoidy (mění se na vitamin A), vláknina všestranná příprava, nízkokalorická Zelí vláknina, vitamin C nahradí část těžší přílohy a ubere kalorie Červená řepa vláknina, vitamin C, kyselina listová, draslík bývá spojována s podporou srdce a cév Chytrý nákup: mražená a zavařená se nemusí stydět Přečtěte si také: Je to nejzdravější ryba, a přesto ji Češi nechávají ležet. Většina se vyveze do zahraničí
Kdo chce ušetřit ještě víc, nemusí sázet výhradně na čerstvou zeleninu. Výživoví poradci upozorňují, že zamrazením ani zavařením zelenina o většinu živin nepřijde a v obchodě navíc vyjde levněji než čerstvá. K tomu se hned tak nezkazí, takže neskončí zapomenutá v lednici a v koši.
U konzerv se vyplatí kouknout na etiketu a vybírat ty s co nejmenším množstvím přidané soli a cukru. A když v obchodě narazíte na sezonní zeleninu ve slevě, má smysl koupit víc a doma ji zamrazit nebo zavařit do zásoby.
Jak z levné zeleniny vytěžit maximum
Nejvíc si pochutnáte, když zeleninu zařadíte pestře a různě upravenou. Šetrné je vaření v páře nebo dušení, při kterém si surovina udrží barvu i většinu prospěšných látek. Obecně platí, že čím sytější barvu zelenina má, tím bývá na živiny bohatší, ať už jde o oranžovou mrkev, tmavě červenou řepu nebo temně zelenou brokolici.
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Zkuste dát zelenině na talíři hlavní roli a ať tvoří klidně půlku porce. Právě v takovém množství se ukáže to hlavní, kvůli čemu ji poradci pořád doporučují. Zasytí, dodá tělu vlákninu i vitaminy a rozpočet přitom skoro nepocítíte.
Zdroje: https://www.denik.cz/zdravi/mrkvova-dieta.html, https://www.epochtimes.cz/2024/09/22/8-levnych-ale-zdravych-potravin-ktere-byste-podle-dietologu-meli-kupovat/, https://www.bezhladoveni.cz/jaky-druh-zeleniny-je-pro-hubnuti-nejlepsi/, https://www.apetitonline.cz/zdravi-vyziva/10-druhu-zeleniny-ktere-byste-podle-dietologu-meli-jist-kazdy-tyden, https://www.iglanc.cz/zdravi/jak-zhubnout-lusteniny-ovoce-zelenina-hrach-cocka-jidelnicek/, https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-jak-zhubnout-hubnuti/711631/5-druhu-zeleniny-ktere-dokazou-zatocit-s-vasimi-kily.html