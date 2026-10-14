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Zlý Brusel ubližuje českému miliardáři. Ne, stát není byznys

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Magické sousloví střet zájmů je tu zase. Evropská komise (EK) totiž v oficiální odpovědi protikorupční organizaci Transparency International (TI) potvrdila, že premiér České republiky Andrej Babiš je ve střetu zájmů. Nic, co by se nejspíše nedalo čekat. Tedy u tábora, troufnu si říct, většiny lidí v České republice. Věrné ovečky, které uctívají současného premiéra, si nejspíše budou myslet stále opak, protože své modle věří. I proto není od věci se na střet zájmů podívat podrobněji a trochu tuto problematiku zjednodušit.
Andrej Babiš

Andrej Babiš

Zdroj: Andrej Babiš/Meta
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 13:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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