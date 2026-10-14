Zlý Brusel ubližuje českému miliardáři. Ne, stát není byznys

Magické sousloví střet zájmů je tu zase. Evropská komise (EK) totiž v oficiální odpovědi protikorupční organizaci Transparency International (TI) potvrdila, že premiér České republiky Andrej Babiš je ve střetu zájmů. Nic, co by se nejspíše nedalo čekat. Tedy u tábora, troufnu si říct, většiny lidí v České republice. Věrné ovečky, které uctívají současného premiéra, si nejspíše budou myslet stále opak, protože své modle věří. I proto není od věci se na střet zájmů podívat podrobněji a trochu tuto problematiku zjednodušit.
Fond jako neprůstřelná zeď
Jak je všeobecně známo, Andrej Babiš vložil společnost Agrofert do fundu RSVP Trust. Vše vypadalo zpočátku velmi dobře a jasně. Fond měl představovat jakousi neprůstřelnou stěnu. Ano, mělo se jednat o velkou nedobytnou zeď oddělující současného premiéra Andreje Babiše jako politika a společnost Agrofert jako jeho bývalý holding, který vybudoval a musel se ho vzdát.
Místo neprůstřelné stěny záclona
Bohužel ještě poměrně průhledná. Ano, formálně samozřejmě tento fond premiéra Andreje Babiše a holding Agrofert oddělil. To nepochybně ano, nicméně fakticky se žádné velké zakrytí a rozvod nekoná. Vždyť premiér je tím, kdo spolurozhoduje o evropských penězích! Vždyť holding čeká u stejné pokladny a potenciálními příjemci peněz jsou Babišovi potomci.
Přepište medvěda na přítulnou čubičku, třeba vznikne jezevčík
Zcela zjednodušeně řečeno. Pokud se akcie přesunou do právní obálky, ekonomický zájem se jednoduše neodstraní. Jestliže přepíšete medvěda na přítulného domácího mazlíčka, nevznikne ve finále jezevčík. To prostě a jednoduše není možné. Stejné je to i se současným svěřeneckým fondem.
Babiše postoj Evropské komise nezajímá. Měl by…
Evropská komise je institucí, jež chrání finanční prostředky. Vždyť z velké části rozhoduje o jejich rozdělování. Musí. Stejně tak musí kohokoli zajímat, proč peníze nedostane a co by měl udělat pro to, aby se stalo jinak. Evropská komise není fotbalový zápas, předpověď počasí nebo film. To se pan premiér trochu plete. Nemusí ho zajímat, jak hrála o víkendu Sparta, rozhodnutí EK ale řešit musí. Lhaní do kapsy, že je všechno ok, není na místě.
Tip: Jak se pozná skutečný filantrop? Babiš to nejspíše není.
Stát není podnik
Ostatně toto bylo připomenuto již Ústavním soudem. Možná si tak trochu Babiš myslí, že stát může být podnikem, když ho řídí podnikatel. Ne, nemůže. Buď veřejná funkce, nebo soukromý ekonomický zájem. Nic jiného. A placení dotací Agrofertu z našich daní? Ne, děkuji, to skutečně nechci.
Zdroje info: Autor, X, https://www.novinky.cz/clanek/domaci-babis-je-ve-stretu-zajmu-potvrdila-evropska-komise-40602746, https://english.radio.cz/transparency-international-says-eu-confirms-babiss-conflict-interest-8899977, https://www.transparency.cz/wp-content/uploads/Open-Letter-to-the-European-Commission.pdf
Premiér České republiky Andrej Babiš: Náhledové foto Andrej Babiš/Meta
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