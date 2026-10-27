Podstatné je, co já chci. Věta dokonale vystihující Andreje Babiše

Některá vystoupení a komentáře současného českého premiéra Andreje Babiše skutečně stojí za to. Sociální sítě jsou plné rozhovoru, ve kterém se novináři ptají na to, zdali by premiér nejednal s ředitelem Českého rozhlasu René Zavoralem. Třeba klidně veřejně, na plénu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Odpověď Andreje Babiše je sice květnatá, nicméně překypuje velmi silnou arogancí.
Kdo on je?
Babiš na výzvu redaktora reaguje položením otázky. Kdo on je? Už tento dotaz není úplně fér. Samozřejmě se mu dostane vysvětlení do redaktora, že se jedná o ředitele Českého rozhlasu. No a co jako? Další skutečně příjemná odpověď našeho premiéra. Babiš se dále podivuje a hovoří o tom, že bude jednat s opozicí, s poslanci. Nějaký ředitel mu zřejmě život otravovat nemusí.
Babiš o René Zavoralovi „proč já bych s ním jednal ako, kdo on je? (…) to je jedno, co on chce, podstatné je, co já chci“
Uf…
Doslova tady v přímém přenosu sledujeme proměnu z demokratické vlády na totalitní. https://t.co/axFpyZRX7f
— Jura Háček (jirka maso (@jura_haczek) October 26, 2026
Když chce, ať přijde
Rozhovor s premiérem pokračoval ve stejném duchu. Ten ale nabídl jistou možnost. Když chce, ať přijde, já s ním budu diskutovat. Bude s ním jednat, ale ne na veřejnosti. To by si pochopitelně sám ředitel Českého rozhlasu přál. Důvod je jasný, jednalo by se o transparentní debatu před veřejností. To si ale samozřejmě náš premiér nepřeje. Není pro něj podstatné, co chce ředitel Českého rozhlasu. Podstatné je podle něj to, co chce on sám.
Ať si dá odznak Milion chvilek a dělá si, co chce
Další z premiérových glos. Samotný ředitel Českého rozhlasu si přál pouze veřejnou debatu. To už ani k tomuto premiér naší země nemá odvahu? Asi ne. Dostal by se do konfrontace, což si nejspíše nepřeje.
Tip: Babiš k poplatkům za média. Vy to platit nebudete, bude to platit rozpočet.
Ukázkový záchvat oligarchy neuznávajícího instituce?
Jak se Andrej Babiš dostane do úzkých, je zle. Kopat z pozice síly kolem sebe ale umí úplně každý. Takto jen Andrej Babiš ukázal své demokratické jednání v plné nahotě. Každý si pak musí jednoznačně udělat závěr sám. Chtěl bych mít silného a férového premiéra, který argumentuje a neuráží. To se mi ale asi hned tak nesplní.
Zdroje info: Autor, X
Andrej Babiš: Náhledové foto Úřad vlády České republiky
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