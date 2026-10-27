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Podstatné je, co já chci. Věta dokonale vystihující Andreje Babiše

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Dennívýzva
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Některá vystoupení a komentáře současného českého premiéra Andreje Babiše skutečně stojí za to. Sociální sítě jsou plné rozhovoru, ve kterém se novináři ptají na to, zdali by premiér nejednal s ředitelem Českého rozhlasu René Zavoralem. Třeba klidně veřejně, na plénu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Odpověď Andreje Babiše je sice květnatá, nicméně překypuje velmi silnou arogancí.
Andrej Babiš

Andrej Babiš

Zdroj: Úřad vlády České republiky
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 06:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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