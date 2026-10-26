Na oběd už dvě stovky nestačí. Za šest let zdražil téměř o polovinu

Průměrná cena oběda v restauracích a prostřednictvím rozvážkových služeb dosáhla v září 202,90 koruny. Za šest let tak vzrostla téměř o polovinu, zatímco meziročně si Češi připlatili 5,60 koruny. Nejdráže se stravují v Praze, kde oběd stojí v průměru 229,70 koruny. Vyplývá to z aktuálních dat Edenred Restaurant Indexu.
„Aktuální data potvrzují, že obědy jsou meziročně dražší, tempo růstu cen je však výrazně mírnější než v předchozích letech. Jde spíše o postupné zvyšování v řádu jednotek korun. Zářijový pokles oproti srpnu odpovídá pravidelnému sezonnímu vývoji po letních prázdninách. Průměrná cena oběda přesto zůstává téměř na 203 korunách,“ říká Aneta Martišková, ředitelka vnějších vztahů společnosti Edenred.
Sedm krajských měst už překročilo hranici 200 korun
V září 2025 činila průměrná cena oběda v Česku 197,30 koruny, letos dosáhla 202,90 koruny. Meziročně tak vzrostla o 2,8 %. Nejdražší zůstává Praha s průměrnou cenou 229,70 koruny, následovaná Brnem s 217,30 koruny. Nejvyšší meziroční nárůst mezi sledovanými krajskými městy zaznamenala Plzeň, kde cena stoupla o 7,50 koruny, tedy o 3,7 %.
Od ledna do srpna ceny každý měsíc mírně rostly. V září celorepublikový průměr oproti srpnu klesl o 80 haléřů, ve srovnání s dubnem však zůstal vyšší o 2,20 koruny. Hranici 200 korun překročilo sedm ze třinácti sledovaných krajských měst. Nejméně lidé zaplatí ve Zlíně, kde průměrná cena oběda činí 177,20 koruny.
Oběd za 139 korun je minulostí. Za šest let zdražil téměř o polovinu
„Rok 2020 představuje pro gastronomii důležitý předěl, kdy pandemie covidu-19 výrazně zasáhla fungování restaurací. V následujících letech se do cen postupně promítaly také vyšší náklady na potraviny, energie, mzdy a provoz. V září 2020 stál oběd v Česku v průměru 139,10 koruny, letos v září už 202,90 koruny. Lidé tak za jeden oběd zaplatí téměř o 64 korun více. Příspěvek zaměstnavatele na stravování proto zůstává důležitou pomocí s každodenními výdaji,“ doplňuje Martišková.
Průměrná cena oběda od září 2020 vzrostla o 45,9 %. Nejvýraznější zdražení nastalo mezi zářím 2021 a 2022, kdy se zvýšila téměř o 17 %. Nejvíce za posledních šest let zdražily obědy v Ostravě, a to o 57,6 %. V Liberci ceny vzrostly o 49,9 %, v Praze o 49,2 % a v Českých Budějovicích o 48,8 %.
Zdroje info: Autor, Aneta Martišková, Edenred Restaurant Index
Náhledové foto: Pixabay
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