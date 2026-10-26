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Na oběd už dvě stovky nestačí. Za šest let zdražil téměř o polovinu

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Průměrná cena oběda v restauracích a prostřednictvím rozvážkových služeb dosáhla v září 202,90 koruny. Za šest let tak vzrostla téměř o polovinu, zatímco meziročně si Češi připlatili 5,60 koruny. Nejdráže se stravují v Praze, kde oběd stojí v průměru 229,70 koruny. Vyplývá to z aktuálních dat Edenred Restaurant Indexu.
oběd

oběd

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 15:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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