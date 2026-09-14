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Jak se pozná skutečný filantrop? Není to Andrej Babiš

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Dennívýzva
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Když člověk myslí na ty druhé, je to vždycky hezké a chvályhodné. Náš pan premiér neustále opakuje, co všechno dělá pro lidi. Hovoří o tom, jak makají pro Česko a tak dále. Krásná slova, která kdyby se naplnila, byli bychom nepochybně všichni moc šťastní. Zatím to ale moc na nějaké velké štěstí nevypadá. Mám i trochu pochybnosti o tom, zdali je Andrej Babiš takový filantrop, jak si o sobě nejspíše myslí. Řekl bych, že tomu tak není.
Andrej Babiš

Andrej Babiš

Zdroj: Andrej Babiš/Meta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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