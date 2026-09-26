Jihočeský kraj škrtá úředníky, ušetří za ně téměř 200 milionůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jihočeský kraj škrtá úředníky, ušetří za ně téměř 200 milionů
Toulavé kočky si v Třeboni polepší. Tamní strážníci je v první polovině října začnou odchytávat, aby je...
S příchodem topné sezony přibývá záchranářům výjezdů k pacientům intoxikovaným oxidem uhelnatým. Ten vzniká...
Po dvou vítězných zápasech tentokrát Motor narazil. Budějovičtí hokejisté v Karlových Varech doplatili na...
Výhrůžky sousedům a útěk do potoka. Agresivní muž v Budějcích ohrožoval baseballovou pálkou obyvatele domu,...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →