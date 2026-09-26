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Jihočeský kraj škrtá úředníky, ušetří za ně téměř 200 milionů

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Jihočeský kraj dál zeštíhluje úřad. Zaměstnanců bude podstatně méně, ale dostanou vyšší plat. Zatímco v roce 2021 jich bylo 542, příští rok má instituce fungovat se 441 pracovníky. Redukce podle vedení kraje přinese úsporu kolem 200 milionů korun.
Jihočeský kraj škrtá úředníky, ušetří za ně téměř 200 milionů

Jihočeský kraj škrtá úředníky, ušetří za ně téměř 200 milionů

Zdroj: Jihočeský kraj
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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