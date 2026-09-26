Lidé si nechávají z chytrých brýlí od Meta odstranit kontrolku nahrávání. Bezplatná appka odhalí, kdo vás šmíruje

Každé chytré brýle Meta Ray-Ban mají na přední straně malou bílou diodu, které výrobce říká „capture LED“. Při focení jednou blikne, při natáčení videa svítí po celou dobu záznamu. Vypnout ji v nastavení nejde, Meta ji prezentuje jako hlavní ochranu soukromí lidí v okolí. Jenže právě tuto diodu si stále více lidí nechává fyzicky odstranit nebo zakrýt, aby mohli natáčet skrytě. Investigativní novinářka Joanna Stern zdokumentovala nabídky takových úprav na Facebook Marketplace nejméně ve třiceti amerických státech. A na druhé straně barikády se objevila bezplatná iOS aplikace NoGlasshole, která pomocí signatur Bluetooth Low Energy dokáže upozornit, že jsou v okolí zapnuté chytré brýle. Klíčové omezení: nepotvrdí, zda právě natáčejí.
Jak funguje byznys s odstraněním kontrolky
Postup je čistě hardwarový. Nabídky, které Stern zmapovala, popisují fyzické odvrtání, přelepení nebo vyřazení přední LED, nikoli softwarový trik v aplikaci Meta View. Z běžných slunečních brýlí za zhruba osm tisíc korun tak vznikne zařízení, které lze použít k nenápadnému pořizování záznamu, aniž by si toho lidé v okolí museli všimnout.
Meta na problém reagovala ve dvou vlnách. Podle oficiálního FAQ z července 2026 druhá generace brýlí zablokuje kameru, pokud systém detekuje zakrytou LED ještě před spuštěním záznamu. Koncem srpna pak přišla další aktualizace: záznam se nově zastaví i tehdy, když uživatel LED zakryje až během probíhajícího natáčení. Viceprezident Meta pro hardware Alex Himel na Threads napsal, že „aktualizace budou pokračovat“. Firma zároveň tvrdí, že část firem nabízejících tyto úpravy po zavedení těchto změn skončila. Kolik jich zůstalo, neupřesnila.
Česká stopa existuje, i bez místního „servisu“
Oficiální seznam podporovaných trhů Ray-Ban Meta Českou republiku neuvádí. Přesto se na tuzemském aukčním portálu Aukro v květnu 2026 objevil inzerát z Pardubic nabízející modifikovaný pár Ray-Ban Meta Wayfarer s výslovnou poznámkou o odstraněném světelném indikátoru. Aktivní českou dílnu, která by úpravu prováděla na zakázku, se v otevřených zdrojích nepodařilo ověřit, ale existenci hotového upraveného kusu na českém bazaru doložit lze.
Právní problém přitom nemusí vznikat samotnou úpravou hardwaru, ale především způsobem, jakým jsou brýle následně použity. Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů je při pořizování obrazových a zvukových záznamů nutné respektovat soukromí a ochranu osobnosti; konkrétní právní posouzení závisí na okolnostech případu. Pokud se takové video navíc zveřejní, mohou přicházet v úvahu prostředky ochrany osobnosti nebo v některých případech i trestněprávní odpovědnost. Samotné neoprávněné pořízení záznamu ale automaticky neznamená spáchání trestného činu.
Co NoGlasshole skutečně umí, a co ne
Aplikace je zdarma a oficiálně pouze pro iPhone s iOS 26.2 nebo novějším. Funguje jednoduše: skenuje signatury Bluetooth Low Energy známých modelů chytrých brýlí v okolí a zobrazí hrubý odhad vzdálenosti: „very close“, „nearby“ nebo „distant“. Veškeré zpracování běží lokálně na telefonu, fotky ani videa zařízení neopouštějí. Zásady ochrany soukromí připouštějí pouze anonymizované hlášení o pádech a agregované statistiky o používání.
Zásadní limit je ale třeba říct nahlas: detekce přítomnosti brýlí není důkazem nahrávání. Aplikace nevidí, zda je kamera aktivní. A naopak, ticho aplikace neznamená, že v okolí žádné brýle nejsou. Bluetooth signál může být mimo dosah, brýle mohou být v režimu, ve kterém BLE nevysílá, nebo může jít o model, jehož signaturu databáze zatím nezná.
Pro uživatele Androidu NoGlasshole oficiálně neexistuje. Tom’s Guide ve svém přehledu detekčních nástrojů zmiňuje pro Android alternativu Nearby Glasses, ale ta má vlastní sadu omezení.
Jak se bránit, když vás někdo natáčí bez souhlasu
Samotný alert z aplikace není důvodem k okamžité eskalaci, ale může být podnětem ke zvýšené pozornosti. Pokud máte podezření na skryté natáčení, je vhodné:
- Výslovně vyjádřit nesouhlas s natáčením.
- Uchovat důkazy: URL, screenshoty, datum a profil účtu.
- Při zveřejnění videa využít nástroje pro nahlášení na dané platformě.
- V závažnějších případech se obrátit na Policii ČR nebo právníka a zvážit podání trestního oznámení.
Právně vymahatelný nárok může být silnější tam, kde jde o zásah do soukromí v soukromém prostoru, o intimní obsah, stalking nebo zveřejnění identifikovatelné osoby bez jejího souhlasu. Vždy ale záleží na konkrétních okolnostech.
Meta brýle jsou jiná kategorie rizika
Snap u svých Spectacles popisuje přísnější systém oprávnění: při práci s citlivými senzory a internetem se uživateli zobrazí výslovná žádost o povolení a LED při zachycování citlivých dat bliká. Na papíře jde o detailnější ochranu. Jenže Spectacles jsou primárně vývojářský produkt s omezeným prodejem. Ray-Ban Meta vypadají jako obyčejné sluneční nebo dioptrické brýle, v roce 2024 se prodávaly rychleji, než je Meta stíhala vyrábět, a firma mluví o milionech denních uživatelů. Právě kombinace masového prodeje, nenápadného designu a fyzicky obejitelné kontrolky dělá z Meta brýlí kategorii, kterou žádná aplikace plně nepokryje.
NoGlasshole je užitečný radar, ne štít. Nejlepší obrana zůstává kombinace: vědět, jak chytré brýle vypadají, všímat si blikající LED a v případě podezření jednat podle konkrétní situace a platných pravidel, ne pouze podle notifikace.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík