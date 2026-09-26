Mramorované dýňové řezy s kakaem a skořicí jsou zhmotněnou esencí podzimu

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Mramorované dýňové řezy s kakaem a skořicí jsou zhmotněnou esencí podzimuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dýňové řezy s kakaovou a dýňovou vrstvou jsou podzimní dezert, který se peče za 30 minut a zmizí ještě dřív, než vychladne. Recept na vláčné mramorované řezy z dýňového pyré, kakaa a skořice.
Fotografie k dýňovým řezům
Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Dvě v troubě, Podzimní pohoda na plechu: Dýňové řezy, které voní celým bytem
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