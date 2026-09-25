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Roste na každé zahradě a vypadá přesně jako petržel. Kdo ji utrhne a ochutná, skončí se zvracením, třesem a v nejhorším na JIP

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Je docela nenápadná, ale velmi nebezpečná. Naučte se rozlišit jedovatou tetluchu od zdravé a prospěšné zahradní petržele.
Roste na každé zahradě a vypadá přesně jako petržel. Kdo ji utrhne a ochutná, skončí se zvracením, třesem a v nejhorším na JIP

Roste na každé zahradě a vypadá přesně jako petržel. Kdo ji utrhne a ochutná, skončí se zvracením, třesem a v nejhorším na JIP

Zdroj: bjoerns / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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