Roste na každé zahradě a vypadá přesně jako petržel. Kdo ji utrhne a ochutná, skončí se zvracením, třesem a v nejhorším na JIPPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Roste na každé zahradě a vypadá přesně jako petržel. Kdo ji utrhne a ochutná, skončí se zvracením, třesem a v nejhorším na JIP
Stačí zalít dno vodou, vsypat pár lžic hydrogenuhličitanu sodného a nechat roztok krátce probublat na plotně.
Princip je prostý: do víčka propíchnete drobné otvory, lahev naplníte, obrátíte dnem vzhůru a zasunete...
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Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...Všechny články tohoto autora →
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