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Prahou prošel průvod za podporu neslyšících

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Centrem Prahy dnes prošel průvod na podporu neslyšících, do kterého se zapojily desítky lidí. Akce byla součástí festivalu ZnakoFest, který začal v pondělí a dnes vrcholí na Malostranském náměstí.
Prahou prošel průvod za podporu neslyšících

Prahou prošel průvod za podporu neslyšících

Zdroj: ZnakoFest
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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