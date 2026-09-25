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Koupili jste úsporný perlátor na vodu? Můžete si tím odrovnat plynový kotel za desítky tisíc

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Výměna běžného sítka ve vodovodní baterii za úsporný perlátor s průtokem pod 3 litry za minutu slibuje okamžité snížení účtů za vodu. U domácností s průtokovým ohřevem vody nebo kombinovaným plynovým kotlem však může takto přiškrcený průtok způsobit rychlé cyklování hořáku, přehřívání výměníku a nákladnou havárii za desítky tisíc korun.
Rozložené kovové pouzdro perlátoru s vnitřní vložkou a plastovým sítkem na bílém podkladu.

Rozložené kovové pouzdro perlátoru s vnitřní vložkou a plastovým sítkem na bílém podkladu.

Zdroj: SRuhnke / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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