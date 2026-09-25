Koupili jste úsporný perlátor na vodu? Můžete si tím odrovnat plynový kotel za desítky tisíc

Výměna běžného sítka ve vodovodní baterii za úsporný perlátor s průtokem pod 3 litry za minutu slibuje okamžité snížení účtů za vodu. U domácností s průtokovým ohřevem vody nebo kombinovaným plynovým kotlem však může takto přiškrcený průtok způsobit rychlé cyklování hořáku, přehřívání výměníku a nákladnou havárii za desítky tisíc korun.
Sociální sítě a internetové poradny jsou plné rad, jak srazit spotřebu vody na minimum. Mezi nejčastější doporučení patří nákup ultraúsporných perlátorů za pár desítek korun nebo přiškrcení rohových ventilů pod umyvadlem. Zatímco u dálkového horkovodu nebo klasického elektrického bojleru tento zásah peněžence skutečně uleví, u průtokových ohřívačů může vyústit v přesný opak: zničený sekundární výměník, poruchu elektroniky a neustálé střídání vařící a ledové vody při sprchování.
Jak funguje spínač v kotli a proč potřebuje minimální průtok
Plynový kombinovaný kotel i elektrický průtokový ohřívač pracují na principu okamžitého ohřevu vody, která jimi protéká. Aby zařízení poznalo, že jste otevřeli kohoutek, je v hydraulickém okruhu instalován snímač průtoku — u moderních kotlů magnetická turbínka s Hallovou sondou, u starších mechanický membránový spínač.
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Tento spínač má výrobcem pevně nastavenou minimální hodnotu průtoku (obvykle označovanou jako Q
min), pod kterou kotel vůbec nesepne. U většiny kombinovaných plynových kotlů se tato hranice pohybuje mezi 1,8 až 2,7 litru za minutu. Pokud z baterie vytéká méně vody, kotel ji vnímá jako zavřenou a hořák zůstane vypnutý.
Ještě důležitější je však minimální modulační výkon hořáku. I moderní kondenzační kotel dokáže svůj výkon snížit jen na určité minimum (například 3 až 5 kW). Pokud kotlem protéká pouhých 2,5 litru vody za minutu a hořák pálí na svůj minimální výkon, voda se v malém výměníku ohřeje mnohem rychleji, než kotel předpokládá.
Co se děje uvnitř ohřívače při extrémním přiškrcení vody
Pokud na baterii namontujete perlátor s průtokem například 2 litry za minutu, nastane v systému řetězová reakce, která zásadně zkracuje životnost spotřebiče:
Neustálé cyklování hořáku: Voda ve výměníku dosáhne během několika sekund limitní teploty (obvykle 70 až 80 °C). Bezpečnostní čidlo kotle vyhodnotí přehřátí a hořák okamžitě vypne. Teplota vody v trubkách prudce klesne, čidlo zaznamená ochlazení a hořák znovu zapálí. Tento cyklus se opakuje každých pár vteřin, což extrémně namáhá zapalovací automatiku, plynovou armaturu a relé. Masivní usazování vodního kamene: Při prudkém lokálním přehřátí vody nad 60 °C dochází k intenzivnímu vylučování hydrogenuhličitanu vápenatého. V sekundárním deskovém výměníku se tvoří tvrdá vrstva kotelního kamene, která zužuje mikrokanálky výměníku a zhoršuje přenos tepla. Výměna zaneseného deskového výměníku pak v servisu stojí od 4 000 do 8 000 Kč. Kolísání teploty vody (sprchový šok): Výsledkem cyklování je nepoužitelná sprcha, kde po chvíli příjemně teplé vody následuje ledový proud a po něm prudké opaření. Plynové kotle s průtokovým ohřevem potřebují pro stabilní sepnutí hořáku dostatečný průtok vody přes výměník. Ilustrační snímek. Přehled zdrojů ohřevu: Kde perlátor šetří a kde ničí techniku
Není ohřev jako ohřev. Vliv úsporného perlátoru závisí na tom, jakým způsobem teplou vodu doma připravujete:
Typ ohřevu teplé vody Bezpečný minimální průtok perlátoru Rizika při extrémním přiškrcení Doporučení pro úsporu Elektrický zásobníkový bojler (klasický velký bojler) Bez omezení (i 2–3 l/min) Žádná technologická rizika pro bojler; snižuje se pouze uživatelský komfort. Ideální pro jakékoliv úsporné perlátory a redukce průtoku. Plynový kotel s průtokovým ohřevem (bez zásobníku) 5,0 až 6,0 l/min Cyklování hořáku, rychlé zanášení deskového výměníku kamenem, teplotní výkyvy. Nepoužívat perlátory pod 5 l/min; v kuchyni a sprše zachovat standardní průtok. Kotel s integrovaným nerezovým mikro-zásobníkem (20–45 l) 3,5 až 4,5 l/min Malé riziko, mikro-zásobník vykrývá počáteční odběr, ale dlouhé točení malého proudu kotel stejně donutí sepnout. Bezpečné s perlátory kolem 4–5 l/min. Elektrický beztlakový průtokový ohřívač (např. pod dřezem) 3,0 až 4,0 l/min Ohřívač při nízkém tlaku vůbec nesepne nebo se přehřeje tepelná pojistka. Používat pouze speciální perlátory doporučené výrobcem daného ohřívače. Termostatické baterie a roháčky: Další skrytá past pro plynové ohřívače
Mnoho kutilů se snaží snížit spotřebu vody také tím, že přivřou rohové ventily (roháčky) na přívodu do baterie. U plynového průtokového ohřevu je to jedna z nejhorších věcí, kterou můžete udělat. Přiškrcením roháčku totiž nevytvoříte správný dynamický odpor v místě výtoku, ale zredukujete tlak před baterií.
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Pokud je navíc v domácnosti instalována termostatická baterie, dochází k hydraulickému konfliktu:
Termostatická kartuše se neustále snaží vyrovnávat poměr studené a teplé vody podle nastavené teploty. Když začne přimíchávat více studené vody, automaticky přiškrtí větev teplé vody. Průtok kotlem okamžitě klesne pod spínací mez, kotel zhasne a do baterie teče pouze studená voda. Termostat v panice otevře horkou větev naplno, kotel naskočí na maximální výkon, voda se přehřeje a cyklus se opakuje. Správně zvolený perlátor provzdušní proud vody a sníží spotřebu, aniž by způsobil kolísání teploty nebo cyklování kotle. Ilustrační snímek. Jednoduchý test se stopkami a odměrkou: Jak bezpečně zjistit průtok
Než vyrazíte do hobby marketu pro nová úsporná sítka, proveďte doma jednoduchý patnáctisekundový test:
Vezměte kuchyňskou odměrku nebo kbelík s vyznačeným objemem a stopky na telefonu. Otevřete kohoutek s plně nastavenou teplou vodou na obvyklý provozní průtok a nechte vodu téct přesně 15 sekund do nádoby. Naměřené množství v litrech vynásobte čtyřmi — získáte reálný průtok v litrech za minutu (l/min).
Pokud máte plynový průtokový ohřívač a naměříte méně než 5 litrů za minutu, na ultraúsporné 2–3l/min perlátory rovnou zapomeňte. Zvolte kvalitní provzdušňovací perlátor s certifikovaným průtokem 5 až 6 litrů za minutu. Voda bude mít díky jemným bublinkám vzduchu bohatý, měkký proud s perfektním mycím účinkem, spotřeba klesne o 40 až 50 % oproti starým sítkům a váš plynový kotel zůstane v bezpečí.