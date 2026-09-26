Energie pro školy, osvětlení i elektroauta. Šumperk spouští speciální mikro-síťPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Energie pro školy, osvětlení i elektroauta. Šumperk spouští speciální mikro-síť
Investici přes sto milionů korun chystá Ředitelství silnic a dálnic do obnovy komunikace I/60 na severu...
Záchranáři dnes ve Šternberku na Olomoucku otevřeli novou základnu. Moderní objekt vyrostl na okraji areálu...
Plumlovská přehrada u Prostějova je téměř bez vody. Letošní suchý rok totiž v létě přinesl přítok pouze na...
Olomouc se v katedrále svatého Václava v pátek odpoledne rozloučila s podnikatelem Richardem Morávkem,...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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