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Energie pro školy, osvětlení i elektroauta. Šumperk spouští speciální mikro-síť

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Pomoc se spotřebou budov i dobíjením elektroaut. Šumperk dokončuje projekt, který propojuje výrobu elektřiny z fotovoltaických panelů, bateriové úložiště a spotřebu několika městských budov. Systém vznikl v areálu základní a mateřské školy v Šumavské ulici.
Energie pro školy, osvětlení i elektroauta. Šumperk spouští speciální mikro-síť

Energie pro školy, osvětlení i elektroauta. Šumperk spouští speciální mikro-síť

Zdroj: Město Šumperk
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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