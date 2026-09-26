Petra Černocká po výměru „luxusního“ důchodu přišla o iluze: Z takové částky by nevyžil vůbec nikdo

Petra Černocká si důchod původně představovala jako klidnější životní etapu. Když ale zjistila, jak bude její penze vypadat, zůstala pracovně aktivní.
Role z filmu Dívka na koštěti se jí ke jménu přilepila natrvalo. Podobně jako pověst ženy, která má pořád dost energie, i když by si řada jejích vrstevníků už dávno hlídala hlavně klid a pravidelný režim. Černocká si přitom odchod do penze původně představovala jinak. Myslela, že ubere. Nakonec to dopadlo jinak, jak jsme si na In-Lifestyle všimli.
Místo klidného stáří návrat k práci
Do starobního důchodu odešla Petra Černocká přibližně před čtrnácti lety. Radost z nové životní kapitoly jí ale vydržela jen do chvíle, než uviděla konkrétní částku. „
Dotěšila jsem se, když mi přišel výměr oné luxusní částky, kterou budu pobírat,“ řekla pro CNN Prima News. Dala tak najevo, že spoléhat se jen na penzi by pro ni nebyla rozumná cesta.
Tento údaj není jen drobná historka o slavné herečce a složenkách. Průměrný starobní důchod se v Česku pohybuje na úrovni, která sice pokryje základní výdaje, ale u aktivního člověka ve větším městě nemusí znamenat pohodlné stáří bez počítání. U lidí z uměleckých profesí to bývá ještě méně přehledné. Příjmy mají často nepravidelné, část života jedou na honoráře a jednotlivé zakázky, ne v běžném zaměstnaneckém modelu, což se pak propíše do výpočtu důchodu.
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Petra Černocká o důchodu ale mluví jinak než někteří její kolegové. Nízké důchody veřejně zmiňovaly třeba Jaroslava Obermaierová nebo Veronika Žilková. U Černocké je slyšet spíš věcnost než uraženost. Popsala, že polovinu důchodu odvádí zpátky státu na zdravotní a sociální pojištění. Zbytek pravidelně posílá organizacím Člověk v tísni, Lékaři bez hranic a Arcidiecézní charitě.
Důchod tak pro ni nepředstavuje hlavní oporu, je to taková účetní položka, která zase rychle mizí jinam. Živí ji hlavně práce na pódiu. Ostatně popularita z obrazovky sama o sobě neznamená, že člověk může přestat pracovat a dál žít bez starostí.
Podzim a zima dál ve znamení koncertů
Nejde přitom o pár náhodných přivýdělků za rok. Program Petry Černocké je pořádně napěchovaný. Příspěvky na
Facebooku ukazují, že zůstává aktivní na koncertech, městských slavnostech i kulturních večerech. Z pódia se tedy zatím vytrácet nechystá. A pro interprety jejího typu bývá podzimní a zimní sezona důležitá: kulturní domy, obce i vánoční programy pořád sahají po jménech, která publikum zná.
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Starší umělci vystupují i proto, že je to pořád baví. Jenže vedle radosti z práce stojí i docela obyčejná ekonomika. Kdo je zdravotně v pořádku a má nabídky, může si dál vydělávat. Jakmile z pracovního provozu vypadne, příjem se rychle zúží na samotný důchod. A ten u lidí z kultury v českých podmínkách nemusí být zrovna pevná jistota.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Petra Černocká po výměru „luxusního“ důchodu přišla o iluze: Místo odpočinku raději dodnes zpívá byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.