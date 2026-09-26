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Petra Černocká po výměru „luxusního“ důchodu přišla o iluze: Z takové částky by nevyžil vůbec nikdo

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Petra Černocká si důchod původně představovala jako klidnější životní etapu. Když ale zjistila, jak bude její penze vypadat, zůstala pracovně aktivní.
Fotografie Petry Černocké

Fotografie Petry Černocké

Zdroj: Foto: NextFoto, Petra Černocká na výstavě Salonu filmových klapek v březnu 2026
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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