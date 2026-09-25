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Víkendový úklid vapkou za 100 tisíc: Proč si Češi před zimou nevědomky ničí fasády i vjezdy

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Víkendový úklid okolí domu vysokotlakým čističem před příchodem zimy vypadá jako skvělý nápad, ale nesprávně zvolený tlak a pozdní termín mohou dům fatálně poškodit. Voda vtlačená hluboko do zateplené fasády při prvních nočních mrazech zmrzne a roztrhá omítku, zatímco vymyté spáry v zámkové dlažbě vedou k jejímu propadu pod koly aut. Zjistěte, jaký tlak je pro různé materiály ještě bezpečný a do kdy nejpozději má smysl myčku zapínat.
Pohled na proud vody z vysokotlakého čističe odstraňující nečistoty ze zámkové dlažby.

Pohled na proud vody z vysokotlakého čističe odstraňující nečistoty ze zámkové dlažby.

Zdroj: Cvcuk / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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