Kávovou sedlinu sype na záhon polovina Čechů. Kofein v ní ale dokáže zablokovat klíčení a spálit kořínky mladých sazenic

Jenže vědecká data ukazují, že mokrý lógr sypaný rovnou ke klíčícím semenům a čerstvým sazenicím funguje spíš jako jed než jako výživa. Viníkem je reziduální kofein, a zdaleka ho v sedlině nezůstává málo.
Kolik kofeinu přežije přípravu kávy a proč na tom záleží
Představa, že horká voda při louhování „vytáhne všechno“, neodpovídá realitě. Studie z roku 2021 publikovaná na
Semantic Scholar změřila zbytkový kofein v sedlině podle způsobu přípravy:
Typ přípravy Kofein v sedlině (mg/g) Podíl původního kofeinu Restaurační espresso 2,8–4,0 21,5–30,8 % Moka konvička 2,1 16,4 % Kapslové espresso 0,5–1,1 2,7–9,3 % Domácí filtr 0,7 5,6 %
Sedlina z profesionálního espressa si tedy podrží téměř třetinu původního kofeinu. Domácí filtr je šetrnější, ale i půl miligramu na gram představuje biologicky aktivní koncentraci, zvlášť tam, kde se lógr hromadí v tenké vrstvě kolem drobných kořínků.
Jak kofein ničí kořenový meristém mladých rostlin
Kofein působí alelopaticky: potlačuje růst sousedních organismů. U klíčících semen a semenáčků zasahuje především špičku kořínku, takzvaný apikální meristém. Primární studie Friedmana a Wallera z roku 1983 popsala, že kofein v kořenové zóně kávových semenáčků
inhibuje mitózu a brzdí tvorbu buněčné přepážky. Buňky se přestanou dělit, radikula se zastaví.
Pozdější experimenty na modelových rostlinách Arabidopsis a tabáku potvrdily, že už koncentrace 1 mM kofeinu zřetelně tlumí růst semenáčků. Při 5 mM se efekt prohlubuje. Starší práce citovaná v téže studii uvádí, že při 2,5 mM kofeinu se kořeny za šest dní zkrátily o 90 %. Souhrnné review purinových alkaloidů doplňuje obraz o deformované a stlačené buňky meristému, narušení buněčného cyklu a pravděpodobný zásah do nukleových kyselin. U kukuřice činila střední letální koncentrace pro růst kořene přibližně 500 ppm, v přepočtu zhruba 2,6 mM.
Projevy na záhoně vypadají nenápadně: semena nevzejdou, sazenice zakrní, listy blednou a žloutnou. Kdo netuší, že příčinou je ranní lógr vysypaný den před výsevem, hledá chybu v odrůdě nebo počasí.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Brokolice, ředkvička, violka: konkrétní oběti přímé aplikace
Australská studie Hardgroveové a Livesleyho z roku 2016, kterou shrnula University of California, testovala přímou aplikaci použité kávové sedliny na běžné zahradní druhy napříč různými půdními typy. Výsledek: brokolice, pórek, ředkvička, violka i slunečnice rostly hůř než kontrolní skupina bez sedliny. Diplomová práce obhájená v roce 2024 na Mendelově univerzitě v Brně zkoumala totéž u salátu, špenátu, ředkvičky a řeřichy, tedy u typických českých záhonových plodin.
Problém se netýká jen kofeinu. Mokrý lógr na povrchu záhonu vytváří kompaktní krustu, která brání průniku vody i vzduchu. Ve vlhkém prostředí se na ní během dnů rozvíjejí plísně. Měření ukázalo, že v suché skladované sedlině se kofein po 28 dnech prakticky nerozložil; ve vlhké sice poklesl o více než 30 %, ale za cenu masivního houbového růstu. Čekání, až „lógr vyschne a bude v pohodě“, tedy problém neřeší, jen ho přebarví.
Bezpečný režim: kompost, tenká vrstva a žádné výsevy
Kávová sedlina má v zahradě místo, ovšem jako surovina ke zpracování, nikoli jako hotový produkt. Praktický návod podle
Washington State University Extension: Do kompostu – podíl sedliny maximálně 20 % celkového objemu. Během zrání mikroorganismy kofein i další dusíkaté látky postupně odbourají. Na povrch záhonu – výhradně kompostovanou sedlinu, v tenké vrstvě do 1,3 cm, překrytou zhruba 10 cm hrubého organického mulče (štěpka, sláma). Nikdy k výsevům a čerstvým sazenicím – žádný kontakt s klíčícími semeny, pikýrovanou zeleninou ani nově vysazenými letničkami. Pozor na vermikompostéry – v uzavřeném prostředí může kofein žížaly poškodit nebo zahubit.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková