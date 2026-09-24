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Kávovou sedlinu sype na záhon polovina Čechů. Kofein v ní ale dokáže zablokovat klíčení a spálit kořínky mladých sazenic

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Každé jaro se na českých hobby webech vrací stejná rada: vysypte kávovou sedlinu na záhon, prospěje půdě, odežene slimáky, okyselí substrát borůvkám.
Kávovou sedlinu je před aplikací na zahradu nejlepší „prohnat“ kompostem

Kávovou sedlinu je před aplikací na zahradu nejlepší „prohnat“ kompostem

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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