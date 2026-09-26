Víte, k čemu je malý otvor ve víčku hrnce? 90 % Čechů ho používá špatně

Skoro každá skleněná poklice ji má. Nenápadnou dírku, které si u sporáku sotva kdo všimne, a když už, odbude ji jako nahodilost z výroby. Přitom má svůj jasný důvod a při vaření dokáže pomoct víc, než by od takové drobnosti kdo čekal. A většina domácností ji navíc využívá úplně obráceně.
Malá dírka, kolem které se strhla vlna dohadů
Že si s ní hlavu neláme málokdo, ukázal jeden příspěvek z konce roku 2023. Uživatel sociální sítě X zveřejnil fotku, na které do otvoru v poklici zapíchl teploměr, a tvrdil, že přesně k tomu dírka slouží. Snímek nasbíral přes dvacet milionů zhlédnutí a rozpoutal vášnivou debatu.
Server Snopes se proto rozhodl záhadu rozklíčovat a obrátil se přímo na výrobce nádobí. Odpověď byla jasná: teploměr pravou funkci nevysvětluje. Drtivá většina lidí totiž účel té dírky tipuje mimo.
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Otvor v poklici je průduch pro páru. Když se voda v hrnci vaří, mění se v páru a tlak pod pokličkou rychle stoupá. Pára přitom zabírá mnohem víc místa než voda, ze které vzniká, a v uzavřeném hrnci se nemá kam rozpínat. Kdyby neměla kudy unikat, poklice by začala nadskakovat, rachotit a obsah by se hrnul přes okraj.
Přesně tomu dírka zabraňuje. Pára jí odchází pozvolna a v tenkém proudu, takže se tlak uvnitř a venku srovnává. Zástupce značky OXO pro server Snopes uvedl, že otvor odpouští část páry, brání drnčení poklice a vyrovnává tlak. Poklice se díky tomu ke hrnci nepřisaje a nevyletí vzhůru ve chvíli, kdy to vůbec nečekáte.
Proč ho většina lidí zbytečně ucpává
Nejčastější chyba je otvor něčím zakrýt. Někdo pokličku otočí tak, aby dírka mířila ke stěně, jiný ji přiklopí utěrkou nebo do ní právě zabodne teploměr. Tím se ventil ucpe a hrnec začne vyvařovat rychleji, na což upozornil i Snopes. Podle jeho zjištění navíc teploměr zasunutý do průduchu nemusí ukazovat správnou teplotu jídla, takže se na něj stejně nedá spolehnout.
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Škoda je i nevyužít dírku k tomu, na co se u skleněné poklice hodí. Odvádí totiž část vlhkosti, takže se sklo tak rychle nezarosí a vy máte přehled o dění v hrnci, aniž byste museli zvedat pokličku a zbytečně tak pouštět ven teplo.
Chytré triky, které dírka umí
Otvorem se dá odlít trocha vody, aniž byste sahali po cedníku. Stačí pokličku o kousek posunout, palcem ji přidržet a hrnec opatrně naklonit. Otvorem vyteče jen přebytečná voda, kdežto všechno ostatní zůstane v hrnci.
Některé české hrnce jdou ještě dál. Nádobí Tescoma řady Ultima má poklici, kterou v úchytech nastavíte do tří poloh:
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Kdo tyhle polohy nezná, obírá se o polovinu funkcí, které nádobí nabízí.
Jak dírku používat správně
Základ je nechat otvor volný a nikdy ho neblokovat. Poklici navíc otočte tak, aby průduch mířil směrem od vás a od ruky, kterou ji nadzvedáváte. Unikající pára je prudce horká a umí spolehlivě opařit, proto si na její proud dejte pozor při každém odklopení.
Přečtěte si také: Zkušená kuchařka varuje: Nikdy nesolte polévku na začátku vaření, většina Čechů to dělá špatně Při odklopení poklice uniká prudce horká pára, proto se vyplatí mít průduch volný a natočený od ruky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Když chcete zkontrolovat, jak vaření pokračuje, podívejte se skrz sklo nebo pár vteřin sledujte proud páry, místo abyste zvedali celou pokličku. Teplo tak zůstane v hrnci a jídlo se uvaří rovnoměrně. Malá dírka pak odvede přesně tu práci, kvůli které ji výrobci vymysleli.
Zdroje: https://www.snopes.com/articles/465956/slow-cooker-lid-hole/, https://www.tescoma.cz/hrnec-ultima-s-poklici-20-cm-4-0-l, https://www.petitchef.cz/articles/kdy-hrnec-prikryt-ci-neprikryt-gesto-ktere-zcela-zmeni-vase-nadobi-aid-32376, https://epochaplus.cz/7-nenapadnych-otvoru-tusili-jste-k-cemu-slouzi/, https://www.lovingthermo.com/why-do-glass-pot-lids-have-a-small-hole/