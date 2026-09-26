John Malkovich si jde pro prvního Oscara. Legenda perlí v traileru nejlepší komedie roku

Původně divadelní autor Martin McDonagh zvládl přechod z jeviště za filmové kamery přímo učebnicově a jeho čtyři celovečerní filmy od roku 2008 jsou většinou moderními klasikami. Někteří kritici už ale hovoří o režisérově velké pětce, které nově kraluje nadcházející premiéra Divoký kůň Devítka (Wild Horse Nine) z Velikonočního ostrova, v níž John Malkovich údajně předvádí nejlepší výkon své kariéry. Oficiální trailer na „spirituální komedii roku“ se Samem Rockwellem slibuje nevyčerpatelné množství do zblbnutí citovatelných hlášek, zatímco nadšené zahraniční ohlasy hovoří také o silných emocích.
„Je to bezpochyby jeden z nejlepších filmů roku a svým svérázným způsobem také ten nejspirituálnější,“ shodují se převážně americké recenze, jejichž autoři zastihli nového McDonagha na benátském festivalu a v dosavadních osmašedesáti případech jsou z 94 % pozitivní. Režisér a scenárista oceňovaných černých komedií V Bruggách, Sedm psychopatů, Tři billboardy kousek za Ebbingem a Víly z Inisherinu tentokrát pomyslně nabízí ultimátní sestřih svých dřívějších hitů příběhem dvou agentů CIA (Malkovich a Rockwell), kteří na prosluněný a zdánlivě bezelstný Velikonoční ostrov vnášejí chaos i smrtelnou dávku upřímnosti krátce před chilským převratem roku 1973.
Především starší agent Chris si rád pouští pusu na špacír a vyslovuje bez skrupulí věci, které má většina lidí zarytých v podvědomí jako své nejhorší obavy. Zároveň podle všeho nemá všech pět pohromadě a svou upřímností dělá starosti nejen nervóznímu parťákovi, ale také lidem shora včetně Steva Buscemiho. McDonagh tak opět vypráví zejména o dvou osamělých podivínech a samozřejmě o jejich průšvizích, které se tematicky rozpínají daleko za rámec běžných spotřebních komedií. Nemusíte se však bát, že by často devastující empatie nebyla podobně jako v Inisherinu až na prvním místě. „Tu a tam se objeví záblesky protifašistické polemiky, ale nejsilněji a nejdéle ve vás zůstane něco jiného – právě to film pozvedá k velikosti: jeho rozverné, sprosté a zároveň smířené přijetí smrtelnosti a nevyhnutelného konce nás všech,“ popisuje film ve své stoprocentní recenzi Kevin Maher z The Times.
Prestižní kritik Scott Menzel je na stejné lodi a domnívá se, že Divoký kůň Devítka je McDonaghovo „dosud nejvyzrálejší a nejkomplexnější dílo: Je vtipné, dojemné, skvěle zahrané a na první pohled až zrádně jednoduché, přičemž jeho scénář nabývá na síle, čím víc nad ním přemýšlíte.“ To bývá stálou devízou mistra břitkých dialogů, jenž umí psát pro své herce možná stejně dobře jako Tarantino. Tentokrát se strefil nejen s chváleným Rockwellem, jenž si za Tři billboardy vysloužil prvního Oscara, ale především s veteránem Malkovichem, který dosud žádnou svou nominaci (za Místa v srdci a S nasazením života) neproměnil. „Pokud snímek místy působí jako McDonaghova vlastní přehlídka největších hitů, Malkovich v nich nachází bolestivě novou melodii,“ nepochybuje Nate Adams z The Only Critic.
Dvaasedmdesátiletý herec z možná nejlepší karlovarské znělky má být největším problémem Toma Cruise v započatých oscarových kampaních a zásadně pozvedá film, který přitom dle většinového názoru autorsky neklopýtá a potvrzuje, že McDonagh je hlavně jako scenárista stále ve vrcholné formě. Několika výkřikům o nejlepším filmu roku vévodí skoro mrazivý verdikt Daily Telegraph, který by nás od 5. listopadu měl do českých kin nahnat všechny: „Sledovat tenhle krvavě strhující, morbidně komický thriller je jako dohánět nejlepší film z před dvaceti let, který vám tehdy nějak unikl.“
Máte rádi tvorbu Martina McDonagha? Který jeho film preferujete a očekáváte, že ho svou novinkou může překonat? Podívejte se na žebříček nejlepších filmových komedií posledních dvaceti let na Kinoboxu.
Zdroje: Rotten Tomatoes, Kinobox