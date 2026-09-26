Nikdy nekupujte mleté maso odpoledne ve slevě. Řezníci vysvětlují, co se s ním děje od rána

Červená slevová etiketa na vaničce mletého masa dokáže v podvečer potěšit každého, kdo chce ušetřit. Zkušení řezníci ale nad touhle surovinou krčí rameny. Zkažené maso to většinou není. Problém je v čase, protože u mletého masa záleží na hodinách mezi ranním umletím a odpoledním nákupem víc než u kteréhokoli jiného druhu. A stačí jich pár, aby se z výhodné koupě stala loterie.
Proč je mleté maso nejzranitelnější ze všech
Kus svíčkové nebo vepřové plece drží pohromadě a bakterie se k němu dostanou jen zvenčí. Jakmile stejné maso projde mlýnkem, karta se obrací. Rozemletím vznikne obrovská plocha, na kterou se dostane vzduch i všechno, co ulpělo na nožích a ve strojku. Bakterie se pak nemnoží jen po povrchu, ale v celé hmotě zároveň.
Kvůli tomu patří mleté maso spolu s drůbeží k nejcitlivějšímu zboží, jaké v obchodě seženete. Vakuově balený kus masa vydrží v chladu i pár týdnů, mletou porci je ale lepší zpracovat co nejdřív, ideálně do dne až dvou. A to jen za předpokladu, že ji doma uložíte do chladu pod 4 °C. Každý stupeň navíc množení bakterií zrychluje.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá brigádník krájením salátů v Londýně? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada Ráno čerstvě umleté, odpoledne po hodinách v teple
Ve většině prodejen se maso mele a balí dopoledne, aby byl pult ráno plný. Během dne pak balíčky leží pod světly vitríny, zákazníci je berou do ruky, vrací zpátky a při každém sáhnutí se u nich chlad na chvilku naruší. Čím později přijdete, tím déle už porce tímhle kolotočem prochází.
Zákeřné je, že narušený chlad na mase nepoznáte. Kontaminovaná porce vypadá, voní i chutná úplně stejně jako ta bezpečná, jak upozorňují odborníci na bezpečnost potravin. Ke konci dne a hlavně před víkendem se navíc v pultu hromadí hlavně porce s nejdelší dobou vystavení. A slevovou etiketu obchod ochotně lepí zrovna na ně.
Co odpolední sleva doopravdy znamená
Sleva sama o sobě není žádný podraz ani signál, že vám někdo podstrkuje závadné maso. Obchod nejčastěji jen špatně odhadl poptávku a snaží se zboží prodat dřív, než se přiblíží datum spotřeby. Po tomto datu už maso na pultu ze zákona být nesmí a neprodané, ale stále bezpečné potraviny obchody nabízejí potravinovým bankám.
Přečtěte si také: Teflonové pánve mizí z českých kuchyní. Nahrazuje je 1 materiál, na kterém vařily naše babičky U odpolední slevy na mleté maso spolu s nižší cenou často kupujete i porci, která v pultu strávila nejvíc hodin. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Slevy u čerstvého masa se běžně pohybují mezi 20 a 70 procenty a bývají tím vyšší, čím blíž je konec trvanlivosti. Pro peněženku to může být lákavé. U mletého masa ovšem spolu s výhodnou cenou často kupujete i tu porci, která u pultu strávila nejvíc hodin.
Jak poznáte, že kus má nejlepší za sebou
U mletého masa se vyplatí zapojit hned tři smysly. Nejdřív si všímejte povrchu, protože zdravá porce je na dotek soudržná a jen mírně vlhká, kdežto klouzavý nebo lepkavý film znamená konec. Druhý test je čichový, protože nakyslý, štiplavý nebo po zkažených vejcích táhnoucí odér prozradí problém dřív než cokoli jiného. A do třetice barva. Hovězí má mít sytou červeň, vepřové jemný růžový tón a kuřecí odstín doběla. Šedivění, hnědnutí nebo nazelenalý závoj jsou naopak jasné varování.
Nenechte se zmást ani nasvícením pultu. Vitríny často svítí do žlutých až načervenalých tónů, které i unavené porci dodají svěží vzhled, jaký na denním světle rázem ztratí. Vezměte proto vaničku pár kroků stranou, kde svítí obyčejné bílé světlo, a barvu posuďte až tam.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchař na výletní lodi za 1 plavbu? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada Kdy a jak mleté maso kupovat, ať nešlápnete vedle
Největší jistotu máte u řezníka, kterého znáte a kde si můžete nechat maso umlít přímo před sebou. Zajděte tam radši dopoledne než v pátek k večeru a klidně se zeptejte na složení. U baleného masa čtěte etiketu, sázejte na výrobky se stoprocentním masem a s podílem tuku pod 20 procent a nechte v regálu polotovary, do kterých se přidává voda, sůl a další přísady na barvu či chuť.
Doma se pak držte několika zásad:
do vozíku ho berte až úplně nakonec a doma ho hned schovejte tam, kde chladnička drží nejnižší teplotu, obvykle dolů na dno; pokud ho nezpracujete týž nebo následující den, radši ho zamrazte, při minus 18 °C vydrží tři až čtyři měsíce; ať se rozhodnete jakkoli, mleté maso vždy pořádně tepelně upravte, podle Světové zdravotnické organizace zničí teplota nejméně 70 °C v jádře drtivou většinu nebezpečných bakterií, které by v mase mohly být.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-skladovat-mlete-maso-lednice-mrazak-trvanlivost, https://bezpecnostpotravin.cz/proc-byva-v-lete-vice-pripadu-alimentarnich-onemocneni-a-jak-na-prevenci/, https://www.mesec.cz/clanky/supermarkety-nechteji-plytvat-potravinami-jak-diky-tomu-usetri-zakaznik/, https://fzone.cz/clanky/nenechte-se-napalit-jak-koupit-opravdu-kvalitni-mlete-maso-v-supermarketu-8540, https://www.vitalia.cz/clanky/zlevnene-potraviny-v-obchodech-nejsou-ani-prosle-ani-do-dneska-klidne-je-kupte/, https://www.tiscali.cz/reznik-prosi-cechy-tohle-maso-nikdy-nekupujte-v-patek-odpoledne-vysvetlil-co-se-s-nim-deje-cely-tyden-750608