Únik se potvrdil: Čínská firma vydala svůj první fullframe zoom Voyager 24-50mm f/2.8 s autofokusem. Nikdy dříve to nezkusila

Březnové úniky kolovaly po čínských sociálních sítích už od 22. března, kdy specializovaný web
Photo Rumors zveřejnil první fotografie připravovaného objektivu. O osm dní později přidal Thypoch na Instagram oficiální teaser a 15. dubna unikl prostřednictvím SonyAlphaRumors kompletní tiskový text se specifikacemi a orientační cenou. Plné uvedení se všemi detaily ale přišlo až 14. května 2026. Voyager 24-50mm f/2.8 AF pro Sony E-mount nabízí konstantní světelnost f/2.8, interní zoom, nativní Eye AF i kontinuální sledování objektu, utěsnění proti prachu a vlhkosti, a to vše v těle vážícím 432 gramů. Sám Thypoch ho označuje za historicky první plnoformátový autofokusový zoom vyvinutý čínskou optickou značkou a zároveň za svůj vůbec první objektiv s autofokusem. Firma ze Šen-čenu dosud stavěla výhradně na manuálních objektivech s pevným ohniskem a cine optice řad Simera, Eureka a Ksana. Proč je „první čínský fullframe AF zoom“ víc než marketingová fráze
Čínské optické značky jsou v segmentu plnoformátových objektivů viditelné už roky. Jenže téměř výhradně v kategorii manuálních objektivů s pevným ohniskem. Spojit v jednom těle fullframe obrazový kruh, zoomovou mechaniku, autofokusový systém a elektronickou komunikaci s bajonetem Sony je podle Thypochu kombinace čtyř samostatných inženýrských disciplín. PetaPixel v dubnovém hands-on rozhovoru z veletrhu NAB 2026 zdůraznil, že autofokus i zoom jsou každý sám o sobě složitým technickým problémem; dohromady zvyšují nároky na firmware, kompatibilitu a dlouhodobou spolehlivost.
Thypoch přitom není firma odnikud. Pod hlavičkou Shenzhen Dongzheng Optical Technology sdílí zázemí s výrobcem kinematografické optiky DZOFilm, od něhož čerpá zkušenosti s interními zoomy a konstantní světelností. Právě odtud pochází konstrukční DNA Voyageru: při zoomování se nemění délka objektivu, což pomáhá udržovat těžiště na gimbalu, zjednodušuje utěsnění a eliminuje riziko samovolného vysouvání tubusu.
Co přesně dostanete za 16 690 Kč
Voyager 24-50mm f/2.8 cílí na fotografy, kteří chtějí v jednom kompaktním těle pokrýt tři klíčová ohniska (24, 35 a 50 mm) pro dokument, street, reportáž i hybridní foto-video tvorbu. Klíčové parametry v přehledu:
Ohnisko: 24–50 mm, konstantní f/2.8 Optická konstrukce: 16 prvků ve 13 skupinách, 10lamelová clona Minimální ostření: 0,3 m, maximální zvětšení 0,216× Rozměry a hmotnost: délka 92,88 mm, průměr filtru 67 mm, 432 g AF funkce: nativní Eye AF, AF-C tracking, přepínač AF/MF na těle Bajonet: Sony E (verze pro Nikon Z a L-mount byly oznámeny)
Oficiální zaváděcí cena činila 619 USD (539 EUR), standardní pak 649 USD (569 EUR). V Česku objektiv nabízí minimálně pražský
Syntex za 16 690 Kč s DPH, tedy za cenu vyšší, než jaká vychází z orientačního kurzového přepočtu standardní dolarové ceny, který činí přibližně 13 900 Kč. Jak si stojí proti Sony a Tamronu
Nejpřímějším konkurentem je Sony FE 24-50mm F2.8 G. Na papíře jsou si překvapivě blízko:
Parametr Thypoch Voyager 24-50/2.8 Sony FE 24-50/2.8 G Délka 92,88 mm 92,3 mm Hmotnost 432 g 440 g Min. ostření 0,3 m 0,19 m (wide) Max. zvětšení 0,216× 0,30× (AF) / 0,33× (MF) Interní zoom ano ne (vysouvací tubus) Cena (MSRP) 649 USD 1 299,99 USD
Sony má výhodu v minimální zaostřovací vzdálenosti a maximálním zvětšení, což je podstatný rozdíl například pro produktovou a food fotografii. Nabízí také dva lineární AF motory a možnost odblokování clonového kroužku. Thypoch kontruje interním zoomem, který Sony nemá, a především výrazně nižší cenou. Pro gimbalisty a hybridní tvůrce je to silný argument.
Proti Tamronu 17-28mm f/2.8 je Voyager méně široký, ale univerzálnější pro portrét a street fotografii. Tamron 28-75mm f/2.8 G2 zase nabídne delší dosah až 75 mm a lepší možnosti ostření na krátkou vzdálenost, ale váží 540 gramů a měří téměř 118 mm. Je tedy zhruba o čtvrtinu delší a výrazně těžší.
První generace se dolaďuje za pochodu
Průlom je nesporný. Jenže první generace autofokusu od značky, která dosud ostřila výhradně ručně, přináší očekávatelné porodní bolesti. Nezávislá recenze Digital Camera World z poloviny června 2026 chválila cenu, zpracování a interní zoom, ale u testovaného kusu vytkla nekonzistentní přesnost autofokusu a měkčí kraje při plně otevřené cloně. DPReview na Sony A7R V zaznamenal obstojný AF, ale upozornil na horší odolnost proti odleskům.
Thypoch reagoval rychle. Firmware 1.0.6 ze 14. června zlepšil stabilitu kontinuálního ostření a odezvu ve videu. Verze 1.3 z poloviny července přidala podporu přímého manuálního doostření (DMF), kompatibilitu se Sony A7R VI a autofokus přes adaptér Gabriel E-Z pro další bajonety. Oficiální FAQ zároveň upozorňuje, že plně otestovaná jsou těla Sony od roku 2019; u starších modelů může výkon AF kolísat.
Průlom s hvězdičkou, ale za správnou cenu
Za necelých 17 tisíc korun v českém obchodě dostáváte plnoformátový f/2.8 zoom s interní konstrukcí, Eye AF a utěsněním, tedy funkce, za které Sony účtuje zhruba dvojnásobek. Kdo hledá bezchybný autofokus hned od prvního snímku, může dát přednost vyčkání na další firmware nebo na druhou generaci. Kdo ale chce kompaktní hybridní sklo na gimbal a street a nevadí mu občasné doladění, drží v ruce objektiv, který by ještě před rokem v nabídce žádné čínské optické značky působil jako velmi nepravděpodobný.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík