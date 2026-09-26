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Animovaný megahit roku dorazil na Disney+. Toy Story je i popáté rodinnou jistotou

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Toy Story: Příběh hraček je poměrně zvláštní animovanou značkou. Téměř všichni se shodnou, že příběhy Woodyho a Buzze mohly skončit bravurně ukončeným třetím dílem, i přesto však dokážou další pokračování udělat fanouškům radost a i přes jistou zbytečnost vydělat miliardu i vykouzlit úsměv na rtech. Páté Toy Story, které je nově k dispozici na Disney+, je toho hezkým důkazem.
Animovaný megahit roku dorazil na Disney+. Toy Story je i popáté rodinnou jistotou

Animovaný megahit roku dorazil na Disney+. Toy Story je i popáté rodinnou jistotou

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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