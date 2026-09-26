Animovaný megahit roku dorazil na Disney+. Toy Story je i popáté rodinnou jistotou

Toy Story: Příběh hraček je poměrně zvláštní animovanou značkou. Téměř všichni se shodnou, že příběhy Woodyho a Buzze mohly skončit bravurně ukončeným třetím dílem, i přesto však dokážou další pokračování udělat fanouškům radost a i přes jistou zbytečnost vydělat miliardu i vykouzlit úsměv na rtech. Páté Toy Story, které je nově k dispozici na Disney+, je toho hezkým důkazem.
Bylo by nefér tvrdit, že se tvůrci nejslavnější pixarovské série nesnaží přicházet s něčím novým a slavnou značku, která loni oslavila 30 let od svého vzniku, někam posouvat. Oblíbené oživlé hračky se tak tentokrát postaví svému zdaleka největšímu nepříteli – moderním technologiím. Jejich malá majitelka Bonnie totiž dostane svůj první tablet zvaný Žabletka a o hraní s hračkami přestává mít zájem, což špatně nese zejména živelná kovbojka Jessie. Na pomoc kamarádům proto přichází starý známý Woody.
Příběh hraček tak stále zůstává příběhově relevantní a nastoluje otázky okolo závislosti dětí „na obrazovkách“, které si možná položil kdejaký rodič. Mají hračky v životě dětí ještě vůbec místo? A jak dokážou být tablety a podobné moderní vymoženosti pro děti prospěšné? Nová pixarovka sice nejde v tématu nijak do hloubky, zpracovává ho však hezky nečernobíle a adekvátně pro své dětské i rodinné publikum. Navíc zde autoři uvěřitelně a dojemně pracují s dospíváním malé Bonnie, které vnáší do příběhu další emocionální rozměr. A potěší také fakt, že tentokrát není hlavním hrdinou Woody či Buzz, ale sympatická Jessie.
Páté Toy Story
ale zejména pořád zůstává výtečnou pohádkou s nadstandardními kvalitami, v níž zůstávají všechny prvky na svém místě. Hlavní postavy jsou stále sympatické, nováčci do známého světa skvěle zapadnou a snímku nechybí jak patřičná porce laskavého a funkčního humoru, tak zatraceně emocionální a slzopudná tečka. Ano, Toy Story mohlo skončit bravurně zakončenou trojkou, i pětka však zůstává důstojným nástupcem, co nemůže naštvat žádného fanouška.
Návrat oživlých hraček se navíc dle očekávání stal diváckým megahitem. Jako třetí díl v pořadí překonal hranici miliardy dolarů a celkově utržil 1,14 miliardy, čímž se stal komerčně nejúspěšnějším počinem série i dosud nejnavštěvovanějším animákem tohoto roku. Nyní můžete nadstandardní kvality nové pixarovky ocenit už i na Disney+.
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Zdroj: Disney+, Kinobox, Box Office Mojo