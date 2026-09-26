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Před necelými dvěma lety byl 895. na světě. Teď je Jódar čtrnáctý a při debutu rozebral Bublika

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Rafael Jódar porazil při prvním utkání Laver Cupu Alexandra Bublika 6:2, 6:3. Pro dvacetiletého Španěla jde jen o další krok v mimořádném vzestupu: ještě na začátku roku 2025 studoval na University of Virginia a byl 895. hráčem světa. Dnes patří do světové dvacítky.
Před necelými dvěma lety byl 895. na světě. Teď je Jódar čtrnáctý a při debutu rozebral Bublika

Před necelými dvěma lety byl 895. na světě. Teď je Jódar čtrnáctý a při debutu rozebral Bublika

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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