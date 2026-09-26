Před necelými dvěma lety byl 895. na světě. Teď je Jódar čtrnáctý a při debutu rozebral Bublika

Španělsko nepotřebuje dalšího „nového Alcaraze". Rafael Jódar má dost zajímavý příběh na to, aby nemusel být něčí další verzí.
Při debutu v Laver Cupu porazil Alexandra Bublika 6:2, 6:3 a poslal Evropu do vedení 2:1. Nebylo to utrápené vítězství mladíka, který se snaží přežít velkou scénu. Jódar zápas kontroloval a ukázal přesně to, proč se během posledních měsíců jeho jméno objevuje stále častěji. Podstatnější než jeden večer v Londýně je ale rychlost, s jakou se tam vůbec dostal.
Ještě loni vypadal jeho život úplně jinak
Na začátku roku 2025 byl Jódar studentem prvního ročníku University of Virginia a v ATP žebříčku figuroval na 895. místě. Dnes je světovou čtrnáctkou.
Mezitím vyhrál tři challengery, přešel mezi profesionály, získal první titul ATP v Marrákeši, hrál finále ve Washingtonu, semifinále v Barceloně a Montrealu a čtvrtfinále na Masters v Madridu i Římě a na Roland Garros. To už není jedno povedené období. Je to téměř kompletní přestavba kariéry během osmnácti měsíců.
Na Jódarovi je zajímavé právě to, že nepřišel úplně standardní cestou
Největší tenisové talenty posledních let často vstupují do profesionálního okruhu velmi brzy a univerzitní tenis vůbec neřeší. Jódar udělal něco jiného. Po juniorském titulu na US Open v roce 2024 nastoupil na univerzitu, získal titul nejlepšího nováčka NCAA a teprve potom se definitivně přesunul mezi profesionály.
Ještě v lednu letošního roku začínal sezonu na 168. místě. O několik měsíců později je čtrnáctý. Právě proto bych se trochu vyhýbala jednoduché větě, že Španělsko našlo dalšího zázračného teenagera. Jeho cesta byla na dnešní poměry vlastně relativně trpělivá.
Bublik je pěkný test právě tím, jak nepříjemný dokáže být
Alexander Bublik není soupeř, který vám dovolí hrát pohodlný rytmický tenis. Mění tempo, používá kraťasy, servis, improvizaci a nutí protivníka řešit věci, které si v tréninku těžko připravíte. Jódar ho při první zkušenosti s Laver Cupem porazil ve dvou setech.
To samozřejmě není výsledek, z něhož je potřeba dělat kariérní proroctví. Laver Cup má specifickou atmosféru a jeden zápas z nikoho nedělá budoucího grandslamového vítěze. Zapadá ale do velmi výrazné série výsledků.
Teď už přichází těžší část
Rychlý vzestup žebříčkem je fantastický, ale zároveň mění očekávání. Když jste na 168. místě, každý postup do čtvrtfinále velkého turnaje znamená bonus. Když jste čtrnáctý, začíná se očekávat.
Jódar už nebude dostávat kredit jen za to, že dokáže porazit hráče z Top 20. Postupně bude muset dokazovat, že do této skupiny sám dlouhodobě patří. Právě proto může být příštích dvanáct měsíců zajímavějších než těch předchozích.
Ne proto, že by měl dokazovat, zda je „další Alcaraz". Stačí podstatně složitější úkol. Dokázat, že Rafael Jódar není rychle rostoucí příběh jedné sezony.
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Zdroje: Laver Cup – Player Spotlight: The Rapid Rise of Rafael Jodar [1], Laver Cup – Team Europe leads 3-1 after Day 1 [2].