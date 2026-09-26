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Bahno vystřídal pevný povrch. Cyklisté bezpečně projedou kolem Radbuzy

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Průjezd mezi plzeňskými Liticemi a Lhotou už nebude po každé přeháňce plný bláta a vody. Polní cestu město opravilo za více než čtyři miliony korun. Nový povrch usnadní život nejen pěším, ale především cyklistům, kteří úsekem bezpečně projedou za každého počasí.
Bahno vystřídal pevný povrch. Cyklisté bezpečně projedou kolem Radbuzy

Bahno vystřídal pevný povrch. Cyklisté bezpečně projedou kolem Radbuzy

Zdroj: Zuzana Koutná, Radka Žáková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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