Když vítěz nedostane nejvíc hlasů: Jak mohou stejná přání voličů vytvořit úplně jiný parlament

Hlas se musí ještě proměnit v křeslo
Stejní voliči tak mohou při jiných pravidlech vytvořit velmi odlišný výsledek. Po skončení hlasování vypadají volby jednoduše. Sečtou se hlasy a zjistí se vítěz. Tato představa funguje dokonale, pokud dva lidé rozhodují například o tom, kam půjdou na oběd. V parlamentních volbách však nastává další krok, který může být stejně důležitý jako samotné hlasování: hlasy je nutné převést na mandáty.
A právě zde vznikají volební systémy.
Představme si zemi, v níž deset milionů lidí hlasovalo pro několik politických stran. Jedna získala 40 procent hlasů, druhá 35, třetí 15 a čtvrtá 10 procent. Jak má vypadat parlament se sto poslanci?
Intuitivní odpověď může znít: 40, 35, 15 a 10 křesel. To je logika poměrného zastoupení. Existují však systémy, v nichž se země rozdělí například na sto obvodů a v každém z nich získá jediný mandát kandidát s nejvyšším počtem hlasů. Pak už celostátní procenta sama o sobě neurčují téměř nic.
Rozhodující je, kde jednotliví voliči žijí.
Čtyřicet procent hlasů může znamenat mnohem víc než čtyřicet procent křesel
U systému označovaného jako first past the post vyhrává v jednomandátovém obvodu kandidát, který získá více hlasů než kterýkoli jiný soupeř. Nemusí mít nadpoloviční většinu.
Pokud kandidát A získá 38 procent, kandidát B 34 procent a kandidát C 28 procent, mandát připadne kandidátovi A. Hlasy odevzdané ostatním kandidátům už v tomto obvodu žádné další křeslo nevytvoří.
Teď si představme, že jedna strana vyhraje velmi těsně v šedesáti obvodech, zatímco její soupeř zvítězí obrovským rozdílem ve zbývajících čtyřiceti. Druhá strana může v součtu získat podobný, nebo za určitých okolností dokonce vyšší počet hlasů, ale první obsadí většinu parlamentních křesel.
Nejde o chybu při počítání. Systém totiž neodpovídá na otázku „kolik procent obyvatel podporuje jednotlivé strany?“. Odpovídá na jinou: „kdo vyhrál nejvíce jednotlivých volebních obvodů?“
To jsou dvě různé otázky, a proto mohou přinést dva různé výsledky.
Poměrné systémy začínají opačnou otázkou
Proporcionální reprezentace vychází z jiné představy. Pokud například určitý politický proud podporuje přibližně pětina voličů, měl by získat přibližně pětinu parlamentních křesel.
K tomu je však potřeba volit více zastupitelů v jednom obvodu nebo vytvořit širší úroveň, na níž se mandáty rozdělují. Jeden jediný mandát totiž nelze rozdělit na třetiny.
International IDEA proto připomíná, že poměrné systémy vyžadují vícemandátové obvody. Čím více křesel se v daném obvodu rozděluje, tím lépe může výsledné rozložení kopírovat podíl hlasů. Jestliže se někde volí pouze tři poslanci, je obtížné přesně reprezentovat stranu s například osmi procenty hlasů. Pokud se rozděluje třicet mandátů, prostor pro přesnější proporce výrazně roste.
Ani poměrný systém však není jedna univerzální matematika. Existují různé metody přepočtu hlasů, různé velikosti obvodů a volební prahy, pod něž strana nemusí získat žádné zastoupení. Stejný počet hlasů proto může vytvořit mírně odlišné parlamenty i uvnitř rodiny poměrných systémů.
Neexistuje matematika bez politických důsledků
Volební pravidla mohou na první pohled působit jako technická disciplína vhodná především pro statistiky. Ve skutečnosti rozhodují o velmi praktických věcech.
Většinové a pluralitní systémy mohou usnadnit vznik jasné parlamentní většiny. Strana nemusí získat polovinu všech hlasů, ale pokud vyhraje dostatečný počet obvodů, může sama sestavit vládu. Výhodou může být politická stabilita a jasný vztah mezi konkrétním poslancem a jeho volebním obvodem.
Cena za tuto jednoduchost spočívá v tom, že rozložení parlamentních křesel může být výrazně méně proporční než rozložení hlasů v celé zemi. Menší strana s podporou rovnoměrně rozptýlenou mezi mnoha obvody může získat velmi málo poslanců.
Poměrné systémy bývají přesnější při převodu různých názorových proudů do parlamentu. Současně však mohou vytvářet více stran a zvýšit pravděpodobnost koaličních vlád. Výsledek voleb pak nemusí okamžitě odpovídat na otázku, kdo bude vládnout. O tom mohou rozhodnout až následná jednání mezi stranami.
Ani jeden z těchto důsledků není náhodný vedlejší efekt. Vychází přímo z toho, na jaký problém byl systém navržen.
Kdo tedy skutečně „vyhrál“?
Právě rozdíl mezi počtem hlasů a počtem mandátů vysvětluje zdánlivě paradoxní situace, kdy politická síla může získat celostátně více hlasů než soupeř, ale méně parlamentních křesel. Pokud se rozhoduje po jednotlivých obvodech, celostátní pořadí nemusí být tím, co volební pravidla vůbec měří.
Podobný princip lze vidět také u nepřímých prezidentských voleb. Nejznámějším příkladem je americké volební kolegium, v němž občané nerozhodují o prezidentovi pouze prostřednictvím jednoho celostátního součtu. Hlasy v jednotlivých státech ovlivňují přidělení volitelů a kandidát následně potřebuje většinu v Electoral College. Proto je možné získat nejvíce hlasů jednotlivých voličů v celé zemi a přesto prezidentské volby nevyhrát.
To není důkaz, že hlasy byly špatně sečteny. Je to důkaz, že instituce používá jinou definici vítězství.
Existují také systémy, které obě logiky kombinují
Některé země se snaží spojit výhody přímého vztahu poslance k obvodu s proporčním zastoupením stran. Vznikají proto smíšené systémy.
Část poslanců může být volena v jednotlivých obvodech a část ze stranických listin. Ani zde však nestačí vědět, že systém používá obě metody. Rozhoduje také to, zda jsou oba výsledky propojené.
U některých modelů poměrná část kompenzuje nerovnosti vzniklé v jednomandátových obvodech. U jiných běží oba mechanismy paralelně a výhoda získaná vítězstvím v obvodech zůstává zachována. Dvě země, které na první pohled používají „smíšené volby“, proto mohou skončit s velmi odlišnou mírou proporcionality.
Čím hlouběji se do volební matematiky podíváme, tím méně dává smysl hovořit jednoduše o „hlasech voličů“. Mezi hlasovací lístek a poslanecké křeslo vstupuje soustava pravidel, která určuje, jaký význam přesně každý hlas získá.
Volební systém není neutrální potrubí
Z toho neplyne, že by některá metoda byla automaticky správná a jiná podvodná. Každý systém zdůrazňuje jinou hodnotu.
Chceme co nejpřesnější poměr mezi hlasy a mandáty? Chceme silný vztah poslance k místnímu obvodu? Chceme usnadnit vznik většinových vlád? Chceme umožnit zastoupení menších politických proudů? Chceme, aby volič vybíral především konkrétní osobnost, nebo stranu?
Na všechny tyto cíle nelze současně odpovědět dokonale. Proto existuje tolik volebních systémů.
International IDEA rozděluje jejich hlavní rodiny na pluralitní či většinové, poměrné, smíšené a několik dalších metod. Nejde přitom jen o matematickou klasifikaci. Každý způsob překládá veřejnou vůli jiným jazykem.
A právě proto může být otázka „kdo dostal nejvíce hlasů?“ někdy překvapivě nedostatečná. V politice totiž nerozhoduje pouze to, kolik hlasů leží v urně, ale také pravidlo, které z nich vyrobí moc.
KDYŽ JEDEN HLAS MĚNÍ HISTORII
Volby bereme jako samozřejmou součást demokracie. Jenže tajné hlasování, volební právo, kandidátky, průzkumy i samotné sčítání hlasů mají překvapivě dramatickou historii. Speciál Kódu Enigma ukazuje volby bez stranických hesel a aktuální agitace – jako příběh moci, pravidel, manipulací, omylů i okamžiků, kdy skutečně rozhodl jediný hlas.
Zdroje: Kód Enigma [1], International IDEA – Electoral System Design: The New International IDEA Handbook [2], International IDEA – Electoral System Design Database [3], ACE Electoral Knowledge Network – Key Concepts About Electoral Systems and Types [4], ACE Electoral Knowledge Network – Plurality/Majority Systems [5]