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Voda po vaření brambor má v domácnosti překvapivá využití. Zkušené hospodyně ji proto nikdy nevylévají do odpadu

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Dennívýzva
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Je vcelku běžné, že jakmile si lidé doma dovaří brambory, slijí vodu z nich do dřezu a mají hotovo. Tuto vodu byste však neměli vylévat, ale spíše si ji uschovat na další použití.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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