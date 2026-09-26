Našli jste u kola auta plastovou láhev? Internet tvrdí, že jde o trik zlodějů. Ve skutečnosti je to jinak

Podle varování, která se opakovaně objevují na internetu, má zloděj zasunout prázdnou plastovou láhev mezi pneumatiku a podběh zaparkovaného auta, často na straně spolujezdce. Když se řidič rozjede, láhev se zdeformuje nebo praskne a vydá výrazný zvuk. Řidič má následně zastavit a vystoupit, aby zjistil, co se stalo. Právě v tu chvíli by měl pachatel využít otevřeného či dokonce nastartovaného vozu a odjet s ním, případně z něj odnést cennosti. Tento scénář se v různých obměnách šíří internetem už řadu let.
Doložené případy se hledají obtížně
Problém nastává ve chvíli, kdy se začne pátrat po skutečných policejních případech. Německý fact-checkingový projekt Correctiv se podobným tvrzením zabýval už v roce 2018 a v policejních zprávách žádný odpovídající případ nenašel. Stejný závěr se objevuje i v roce 2026. Mluvčí policejního prezidia v Aalenu Bernd Märkle uvedl, že v tamním regionu policie nezná jediný případ, při němž by byla tato metoda použita. Bezpečnostní expert a bývalý kriminalista Lothar Schirmer současně pro CHIP uvedl, že podle jeho zjištění v Německu neexistuje žádné odpovídající oznámení.
Příběh se na internetu drží už několik let
Kořeny virálního varování sahají nejméně do roku 2017, kdy se na internetu objevilo video předvádějící, jak by podobná metoda mohla teoreticky fungovat. Následně příběh převzaly sociální sítě a různé weby, často jako naléhavé upozornění určené k dalšímu sdílení. Samotná demonstrace možného postupu však není důkazem toho, že stejným způsobem skutečně systematicky kradou auta zločinci. Právě tím se tento případ liší od zdokumentovaných metod, které policie při krádežích vozidel skutečně popisuje.
Skutečné krádeže bývají mnohem méně nápadné
U moderních vozů představují reálné riziko například útoky na bezklíčové systémy. Německý Spolkový kriminální úřad popsal používání zařízení, která dokážou prodloužit rádiový signál klíče a umožnit otevření a nastartování některých automobilů s funkcí Keyless. Takové případy zná i česká policie. Ta v minulosti popsala například odcizení automobilu, při němž pachatelé pomocí speciální techniky zachytili signál klíče uloženého v domě a vůz následně otevřeli a nastartovali.
Pokud řidič u svého auta neobvyklý předmět skutečně najde nebo po rozjezdu zaslechne podezřelý zvuk, neměl by kvůli internetovému příběhu propadat panice. Rozumné je zastavit na bezpečném místě, vypnout motor, vzít si klíče a při vystoupení vůz zabezpečit. Česká policie dlouhodobě doporučuje nenechávat nastartované nebo odemčené auto bez dozoru ani na krátkou dobu. To je podstatně praktičtější ochrana než obavy z jedné konkrétní virální „zlodějské finty“, pro jejíž rozšířené používání zatím chybějí přesvědčivé důkazy.