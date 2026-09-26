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Našli jste u kola auta plastovou láhev? Internet tvrdí, že jde o trik zlodějů. Ve skutečnosti je to jinak

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Na sociálních sítích se znovu šíří varování před údajně jednoduchým trikem zlodějů aut. Pachatel má vložit plastovou láhev mezi kolo a podběh, počkat na řidiče a využít chvíle, kdy kvůli nečekanému zvuku vystoupí z vozu. Příběh působí věrohodně, dostupná zjištění německých médií, fact-checkerů i policie ale ukazují, že pro jeho rozšířené používání neexistují doložené případy.
Našli jste u kola auta plastovou láhev? Internet tvrdí, že jde o trik zlodějů. Ve skutečnosti je to jinak

Našli jste u kola auta plastovou láhev? Internet tvrdí, že jde o trik zlodějů. Ve skutečnosti je to jinak

Zdroj: generováno chatgpt
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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