V Dánsku klesl počet infarktů a mrtvic. Omezili jednu běžnou složku stravy

Když margarín zabíjí víc než máslo
Trans-tuky vznikají při částečném ztužování rostlinných olejů – technologickém procesu, který mění tekutý olej v polotuhý tuk. Výsledný produkt má delší trvanlivost a je levnější na výrobu. Jenže lidské tělo za tuto „výhodu“ platí drahou daň: tyto umělé molekuly zvyšují hladinu škodlivého LDL cholesterolu a současně snižují ten prospěšný HDL. Cévy se ucpávají rychleji, srdce trpí víc.
Světová zdravotnická organizace proto už dlouho varuje: trans-tuky by neměly tvořit víc než jedno procento denního energetického příjmu. Problém je, že v běžné stravě se skrývají všude – v sušenkách, dortech, popcornu, rychlém občerstvení. A na obalu je nenajdete přímo vypsané.
Dánský experiment, který zachránil životy
Zatímco zbytek světa o problému jen mluvil, Dánsko v roce 2003 udělalo něco bezprecedentního: jako vůbec první evropský stát zakázalo průmyslové trans-tuky zákonem. Maximální povolený limit stanovilo na 2 gramy na 100 gramů tuku v jakémkoli potravinovém výrobku. Výjimku dostaly pouze trans-tuky přirozeně se vyskytující ve zvířecích produktech, jako je mléko nebo maso.
Reakce potravinářského průmyslu byla bouřlivá. Výrobci argumentovali technickými komplikacemi, Evropská komise dokonce v roce 2005 podala na Dánsko žalobu kvůli údajnému narušení volného obchodu v EU. O dva roky později však žalobu stáhla – dánské argumenty o ochraně veřejného zdraví byly příliš silné.
A výsledky? Ty předčily i nejoptimističtější odhady. Před zákazem patřily mezi největší zdroje škodlivých tuků v Dánsku margaríny, průmyslové pečivo a mikrovlnný popcorn, u kterého trans-tuky tvořily až 40 procent celkového obsahu tuku. Po zákazu tyto hodnoty prakticky zmizely.
Během prvních tří let po zavedení regulace klesl počet úmrtí na kardiovaskulární choroby v průměru o 14 mrtvých na sto tisíc obyvatel ročně. V období 2004 až 2012 byl rozdíl ještě výraznější – 22 úmrtí méně na sto tisíc lidí každý rok. Paralelně s tím ubylo infarktů a mozkových příhod.
Nebezpečí, které se netýká jen srdce
Kardiovaskulární systém není jediný, kdo na trans-tuky doplácí. Vědecké studie ukazují, že vysoká konzumace těchto látek zvyšuje riziko diabetu druhého typu, podporuje chronické záněty v těle a narušuje metabolické procesy. Některé výzkumy dokonce naznačují souvislost s horší kognitivní funkcí a vyšším rizikem demence.
Dobrá zpráva je, že od dubna 2021 platí podobná pravidla jako v Dánsku v celé Evropské unii, tedy i v Česku. Obsah průmyslových trans-tuků v potravinách nesmí překročit 2 gramy na 100 gramů tuku. Regulace se nevztahuje na trans-tuky přirozeně obsažené ve zvířecích produktech.
Přesto je dobré zůstat obezřetní. Na etiketách výrobků nenajdete přímou informaci o množství trans-tuků – klíčem je číst složení a vyhýbat se produktům s „částečně ztužených“ nebo „částečně hydrogenovaných“ rostlinných olejů. Dánský příklad jasně ukazuje: když stát chrání zdraví občanů před komerčními zájmy, výsledky jsou hmatatelné a měřitelné v zachráněných životech.
Zdroje článku: Trans fat in food, portal.abczdrowie.pl, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková