Tahle obyčejná kaše je po 60 zásadní. Podpoří střeva, srdce i cukr v krvi

Patří k nejlacinějším snídaním vůbec a spousta lidí ji bere jen jako nouzovku, když doma nezbylo nic jiného. Ovesná kaše se přitom uvaří za pár minut a jedna porce stojí pár korun. Po šedesátce navíc odvede pro tělo kus práce na třech místech, kde to s přibývajícími roky nejčastěji vázne: v trávení, u srdce a při hlídání cukru v krvi.
Co se v těle po šedesátce mění
S věkem se proměňují nároky, které tělo na jídlo klade. Ubývá svalů, trávení jede pomaleji a s vyprazdňováním bývá čím dál víc práce. Obyčejné pečivo se sladkým tyhle věci neřeší, spíš přisype další prázdné cukry.
Právě sem ovesné vločky zapadají. Nabízejí totiž vlákninu, která povzbudí línější střeva, a zároveň rostlinné bílkoviny, o které tělo ve vyšším věku pomalu přichází. O svaly a plynulé zažívání jde přitom ve stáří nejvíc.
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Za většinou předností ovsa stojí jediná látka, rozpustná vláknina zvaná beta-glukan. Jakmile se ve střevě potká s vodou, promění se v hustý gel. A přesně tenhle gel je důvod, proč jedna miska zabere na cukr v krvi, na cholesterol i na trávení zároveň.
Kouzlo je v tom, že obyčejná složka běžné potraviny pracuje na několika místech těla najednou. Žádný drahý doplněk ani zázračný prášek k tomu nepotřebujete.
Cukr v krvi zůstane v klidu
Hustý gel z beta-glukanu propouští cukr do krve jen pozvolna. Energie z kaše se uvolňuje postupně, takže nedochází k prudkým výkyvům, jaké přijdou po koláči nebo slazených cereáliích. Po těch cukr nejdřív vylétne nahoru, pak rychle klesne a hlad se ozve dřív, než by měl.
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Proto oves pomáhá držet hladinu cukru v přijatelných mezích i lidem s cukrovkou druhého typu. Jedna věc si ale žádá pozor. Varem se ve vločkách škrob rozvolní víc než u syrové nebo přes noc namočené verze, takže vařená kaše má vyšší glykemický index. Komu na hodnotách cukru záleží, tomu pomůže menší porce doplněná o zdroj bílkovin, klidně o kopeček tvarohu.
Srdce ocení práci vlákniny
Beta-glukan umí ještě jeden trik. Ve žluči, kterou tělo vypouští do střev, se veze navázaný cholesterol. Rozpustná vláknina tuhle žluč na sebe pochytá a odvede ji z těla pryč, takže se cholesterol nevrátí zpátky do oběhu. Jeho hladina v krvi díky tomu klesá.
Snižuje se přitom hlavně ten „špatný” LDL cholesterol, zatímco prospěšného HDL se to netýká. A protože vysoký LDL patří mezi hlavní rizika srdečních a cévních onemocnění, dělá pravidelná miska kaše tichou službu i srdci.
Střeva se konečně rozhýbou
Třetí oblast, kde oves boduje, je samotné trávení. Vláknina posouvá střevní obsah dál a zácpa, se kterou po letech bojuje spousta lidí, tím povoluje. Gel z beta-glukanu navíc slouží jako potrava pro prospěšné střevní bakterie a podporuje jejich růst.
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Zdravé střevní osídlení se dnes spojuje s kdečím, od imunity až po celkovou pohodu. Ranní kaše je jednoduchý způsob, jak střevům každý den něco přihrát.
Tři hlavní přínosy ovesné kaše po šedesátce shrnuje následující tabulka:
Oblast Jak beta-glukan pomáhá Cukr v krvi Gel propouští cukr do krve pozvolna, energie se uvolňuje postupně a bez prudkých výkyvů. Srdce a cévy Naváže žluč s navázaným cholesterolem a odvede ji z těla, klesá hlavně ten „špatný” LDL. Střeva a trávení Vláknina posouvá střevní obsah dál, mírní zácpu a živí prospěšné střevní bakterie. Co do misky přidat, ať zasytí až do oběda Přečtěte si také: Zkušená kuchařka varuje: Nikdy nesolte polévku na začátku vaření, většina Čechů to dělá špatně
Samotné vločky uvařené na vodě jsou spíš základ než hotové jídlo. Aby pořádně zasytila, potřebuje miska ještě bílkovinu a trochu tuku. Postará se o to lžíce tvarohu nebo řeckého jogurtu a k tomu hrst ořechů či lžička semínek. Zbytek je otázka chuti, ať sáhnete po sezónním ovoci, špetce skořice nebo lžičce medu.
Lžíce tvarohu, hrst ořechů a trocha ovoce promění samotné vločky ve snídani, která zasytí až do oběda. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kdo ráno nestíhá vařit, nachystá si kaši už večer. Stačí vločky přelít mlékem či jogurtem a nechat v lednici, do rána nabobtnají samy. Oves navíc není jen o vláknině. Dodá i hořčík, železo a zinek a k tomu avenanthramidy, antioxidanty, jimiž se ostatní obiloviny prakticky nemůžou pochlubit.
Za pár korun tak máte snídani, která zasytí na hodiny a mezitím dělá kus práce pro celé tělo. Jen jedno platí. Máte-li cukrovku, zvýšený cholesterol nebo jiné zdravotní potíže, nechte si jídelníček sestavit od lékaře nebo výživového poradce a vážnější příznaky neřešte jen změnou snídaně.
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Zdroje: https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/ovesne-vlocky-zdravi-traveni-cholesterol-beta-glukany, https://www.denik.cz/zdravi/oves-vlaknina-hubnuti-cholesterol.html, https://www.kondice.cz/jidelnicky-a-recepty/zdrave-snidane-pro-seniory-co-jist-po-60/, https://jakzdrave.cz/vyziva/ovesne-vlocky-zdravotni-ucinky/, https://www.asenior.cz/vyhlasujeme-nejlepsi-snidane-pro-seniory-zasyti-az-do-obeda-a-nerozhoupou-cukr/, https://www.asenior.cz/vyhlasujeme-nejlepsi-jidlo-pro-seniory-ovesna-kase-stoji-par-korun-a-zasyti-na-nekolik-hodin/