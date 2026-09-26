5 podzimních snídaní, kvůli kterým stojí za to vstát o deset minut dřív

Podzimní snídaně nemusí znamenat dort s dýňovým kořením ještě před devátou ráno.
Stačí trochu tepla, textura a něco, co tě skutečně zasytí. Jako obecný rámec dává smysl kombinovat například celozrnné obiloviny, zdroj bílkovin, ovoce nebo zeleninu a podle chuti i zdravější tuky — podobnou logiku používá Harvard Healthy Eating Plate pro skládání jídel obecně. Ale dnes je sobota. Takže si to pojďme udělat hlavně dobré.
1. Ovesná kaše s hruškou, skořicí a křupavými ořechy
Ovesné vločky uvař v mléce nebo kombinaci mléka a vody. Na pánvi mezitím krátce opeč kousky hrušky s trochou másla a skořice. Navrch dej řecký jogurt, ořechy a pokud chceš, trochu medu nebo javorového sirupu. Důležitá je právě ta hruška z pánve. Bez ní je to kaše. S ní je sobota.
2. Vejce v rajčatové omáčce, ale v mini verzi
Na malé pánvi rozehřej rajčatovou passatu s česnekem, chilli a trochou římského kmínu. Rozklepni dovnitř dvě vejce a nech je zatáhnout. Navrch feta, petržel a kus dobrého chleba. Nemusíš tomu říkat shakshuka, pokud nechceš vést ráno kulturně-kulinární spor. Prostě jez.
3. Toast s ricottou, pečenými hrozny a tymiánem
Ano, hrozny se dají péct. Dej je na deset minut do trouby s kapkou olivového oleje. Mezitím opeč chleba, natři ricottou a horké hrozny dej nahoru. Trochu tymiánu, pepře a několik kapek medu. Je to kombinace, která vypadá jako brunch za 14 eur. Ve skutečnosti jsi jen dala ovoce do trouby.
4. Slaný croissant s vejcem, sýrem a rukolou
Croissant rozkroj. Dej dovnitř míchané vejce, plátek dobrého sýra, rukolu a třeba trochu dijonské hořčice. Pokud máš zbylou šunku, lososa nebo pečenou zeleninu, může se přidat. Tohle není každodenní „healthy breakfast hack". Je to sobotní snídaně. A ta smí být trochu francouzsky nepraktická.
5. Jablkové lívance, které nepotřebují horskou chatu
Do běžného těsta na lívance přidej nahrubo nastrouhané jablko a skořici. Opeč menší lívance, navrch dej jogurt, další jablko a ořechové máslo. Pokud chceš marmeládu, dej marmeládu.
Snídaně není přijímací zkouška z výživy. A přesně v tom je její sobotní kouzlo. Nejde o to vstát dřív proto, abys byla produktivnější. Jde o těch deset minut, kdy tě nikdo nehoní a ty můžeš udělat něco, co nesníš automaticky mezi dvěma povinnostmi.
Možná je právě tohle luxus. Ne brunch ve městě. Snídaně, u které sedíš.
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Zdroje: Harvard T.H. Chan School of Public Health – Healthy Eating Plate [1], Harvard T.H. Chan School of Public Health – Whole Grains [2], BBC Good Food – Breakfast recipes [3]. , img ai generated