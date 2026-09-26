Ani olej, ani sádlo. Češi teď na pánvi smaží na 1 tuku, který podle odborníků snese mnohem vyšší teplotu

Na pánvích v českých domácnostech se tiše mění, co v nich prská. Řada lidí odkládá lahev oleje i kelímek se sádlem a sahá po tuku, který zvládne mnohem vyšší žár, aniž by se začal přepalovat a čmoudit. Přitom nejde o novinku z ciziny, vařilo se s ním u nás dávno předtím, než přišly lednice. Čím to, že drží teplotu líp než klasika, a vyplatí se přejít na něj taky?
Tuk, který drží teplotu, když olej i sádlo dávno vzdaly
Odpověď zní přepuštěné máslo, kterému se říká také ghí. Je to máslo zbavené vody a mléčných zbytků, takže z něj zůstane skoro čistý tuk. A právě díky tomu snese teplotu, u které jiné tuky končí.
Zatímco běžné máslo se začne přepalovat už kolem 150 °C, ghí vydrží zhruba do 250 °C. Sádlo je na tom o poznání líp než máslo a zvládne asi 190 °C, ale i tak má proti přepuštěnému máslu mnohem menší rezervu. Řízky, hranolky nebo koblihy se přitom smaží při teplotě kolem 170 až 190 °C. Máslo je v tu chvíli dávno za svou hranicí.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá brigádník krájením salátů v Londýně? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Rozdíly mezi tuky přehledně shrnuje následující tabulka:
Tuk Bod zakouření (přibližně) Rezerva při smažení (kolem 170 až 190 °C) Máslo kolem 150 °C dávno za svou hranicí Sádlo asi 190 °C mnohem menší rezerva než ghí Ghí (přepuštěné máslo) zhruba do 250 °C pořádný náskok
Proč na tom tak záleží? Když tuk překročí svůj takzvaný bod zakouření, přestává vonět a začíná se rozkládat na látky, které v jídle nikdo nechce.
Proč obyčejné máslo na rozpálené pánvi selže
V másle je kolem 80 procent tuku. Kromě něj obsahuje ještě vodu a trošku mléčných bílkovin a cukru. Právě tyhle příměsi za problém můžou. Jakmile pánev zahřejeme, voda se začne vařit a bílkoviny se srážejí do drobných částeček, které rychle hnědnou a připalují se. Výsledkem je spálená chuť a dým v kuchyni.
Přečtěte si také: Teflonové pánve mizí z českých kuchyní. Nahrazuje je 1 materiál, na kterém vařily naše babičky
Přepouštění tenhle problém řeší. Máslo se pomalu zahřeje, voda se odpaří a sražené bílkoviny se seberou a odstraní. Zůstane zlatavý, čirý tuk s oříškovou vůní.
Jak si ghí připravit doma za pár minut
Přepuštěné máslo koupíte hotové, ale zvládnete ho i sami a doma vyjde levněji. Stačí kvalitní nesolené máslo, hrnec a trocha trpělivosti.
Přepuštěné máslo si doma připravíte z běžného másla za pár minut a vyjde levněji než kupované. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Dejte zhruba půl kila másla do hrnce a nechte ho pomalu rozpustit na mírném plameni, ať se nepřipálí. Po chvíli začne pěnit a na hladině se objeví bílá pěna ze sražených bílkovin. Tu průběžně sbírejte lžící. Zhruba za čtvrt hodiny až dvacet minut tuk zprůhlední, získá zlatavou barvu a začne vonět po oříšcích. Tím je hotovo. Přelijte ho přes sítko vyložené papírovou utěrkou nebo plátnem do čisté sklenice. Usazeninu na dně hrnce nechte být. Vydrží měsíce a poradí si s ním i lidé s intolerancí laktózy
Ghí má oproti oleji i máslu ještě jednu výhodu. Nemusí do lednice. Na suchém a tmavém místě při pokojové teplotě vydrží celé měsíce, v chladu klidně až rok, aniž by žluklo.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchař na výletní lodi za 1 plavbu? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Protože se z něj odstraní mléčný cukr i většina bílkovin, obvykle po něm můžou sáhnout i lidé, kteří nesnášejí laktózu nebo mají problém s mléčnou bílkovinou. U silnější alergie na mléčnou bílkovinu ale záleží na tom, jak dokonale se bílkoviny při výrobě oddělily, takže je namístě opatrnost. V kuchyni je jinak pořádný univerzál. Snese prudké opečení řízku, orestování zeleniny i osmažení bramboráků a v receptech spolehlivě zaskočí za máslo tam, kde by se obyčejná kostka spálila. Sladké pečivo jako lívance na něm vyjde taky. Ne náhodou patří ke stálicím indické kuchyně, kde se s ním vaří odedávna.
Kdy zpozornět: zázrak to není
Přes všechny výhody zůstává ghí živočišný tuk s velkým podílem nasycených mastných kyselin, kterých má o něco víc než samotné máslo. Kdo si hlídá cholesterol, ať ho zařazuje jen občas a nedělá z něj základ každodenní kuchyně. Rozumné je doplňovat jídelníček i rostlinnými oleji, v nichž je hodně omega-3 mastných kyselin.
Platí i druhá zásada. Jednou použitý tuk radši podruhé nerozpalujte, s každým dalším smažením v něm přibývá látek, které do jídla nepatří.
Přečtěte si také: Zkušená kuchařka varuje: Nikdy nesolte polévku na začátku vaření, většina Čechů to dělá špatně
„Umírněnou konzumaci ghee není nutno v rámci pestré vyvážené stravy zcela zavrhovat,” uvedl pro server Vím, co jím odborník na výživu Jiří Brát. Dodává, že při domácí přípravě je potřeba vyhnout se vysokým teplotám.
Pokud řešíte cholesterol nebo jiný zdravotní problém, o skladbě tuků ve stravě se poraďte se svým lékařem.
Zdroje: https://www.dumazahrada.cz/domacnost/ghi-maslo-margarin-smazeni-kuchyne-vyuziti/, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/jaky-olej-ke-smazeni-kourovy-bod-zebricek, https://www.vimcojim.cz/magazin/clanky/o-vyzive/Prepustene-maslo—vhodne-ke-smazeni-a-pro-alergiky.-Ma-ale-i-nevyhody__s10010x19586.html, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-vyrobit-prepustene-maslo.html, https://www.blog.scuk.cz/post/oleje-a-tuky-v-kuchyni, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jaky-tuk-je-nejlepsi-ke-smazeni-rady-a-tipy/