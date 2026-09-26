Devatenáct let žili na psí knížku, teď se vzali na chalupě. Alena Štréblová z Ulice prozradila, jak svatba probíhalaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Devatenáct let žili na psí knížku, teď se vzali na chalupě. Alena Štréblová z Ulice prozradila, jak svatba probíhala
Herečka dvakrát zaplatila „povinný poplatek“ soukromé firmě. Když třetí platbu odmítla, přišla předžalobní...
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Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
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