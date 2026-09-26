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Devatenáct let žili na psí knížku, teď se vzali na chalupě. Alena Štréblová z Ulice prozradila, jak svatba probíhala

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Herečka známá jako Milena Pumrová z Ulice se po devatenácti letech vztahu vdala. Obřad proběhl na zahradě vlastní chalupy, bez pompéznosti a téměř bez publika.
Devatenáct let žili na psí knížku, teď se vzali na chalupě. Alena Štréblová z Ulice prozradila, jak svatba probíhala

Devatenáct let žili na psí knížku, teď se vzali na chalupě. Alena Štréblová z Ulice prozradila, jak svatba probíhala

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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